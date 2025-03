Jogo das Estrelas do NBB 2025 começa nesta sexta em Belo Horizonte, onde assistir

Por MRNews



Jogo das Estrelas do NBB 2025 começa nesta sexta em Belo Horizonte

O Jogo das Estrelas do NBB 2025 promete agitar Belo Horizonte neste final de semana. A competição começa nesta sexta-feira (21) com desafios inovadores, como o Desafio Crossover, além dos tradicionais torneios de enterradas e arremessos de três pontos. As partidas principais acontecem no sábado (22), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena UniBH, com transmissão ao vivo no sportv 3, ESPN e no YouTube do NBB.

O evento e seu impacto no basquete brasileiro

Inspirado no All-Star Game da NBA, o Jogo das Estrelas do NBB tem sido um marco do basquete nacional desde sua primeira edição, em 2009. Ao longo dos anos, o evento passou por diversas transformações para se tornar mais atrativo ao público. Em 2025, Belo Horizonte recebe a competição pela segunda vez, celebrando também os 90 anos da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Chaveamento e times participantes

Os confrontos das semifinais já estão definidos. As equipes disputarão partidas de dois tempos de seis minutos, e os vencedores avançarão à grande final.

Confrontos das semifinais:

Time Jhonatan x Time Bennett

Time Georginho x Time Reynan

Equipes participantes:

Time Georginho: Didi Louzada, Elinho Corazza, Marquinhos, Wesley, Victão, Kevin Crescenzi, Danilo Fuzaro e Rafael Paulichi. Técnico: Vitor Galvani.

Time Jhonatan: Lucas Dias, Alexey, Alex, Gui Deodato, Alexandre Paranhos, Douglas Santos, Lucas Lacerda e Daniel von Haydin. Técnico: Léo Costa.

NBB Mundo de Bennett: Dontrell Brite, Duane Johnson, Anton Cook, Nate Barnes, Jordan Williams e David Sloan. Técnico: Dedé Barbosa.

NBB Jovens Estrelas de Reynan: Nathan Mariano, Wini Silva, Felipe Gregate, Brunão, Lucas Atauri, Adyel Borges, Andrezão e Tiago "Tico" Faria. Técnico: Renan Custódio.

Os desafios que prometem animar a torcida

Antes das partidas principais, os atletas participarão de três desafios técnicos:

Desafio Crossover: Substituindo o antigo torneio de habilidades, este desafio testará a capacidade dos jogadores em manobras de drible e finalização.

Desafio de 3 pontos: Cada atleta terá 25 arremessos distribuídos em cinco pontos da quadra, sendo que os acertos com a bola especial valem dois pontos.

Desafio de Enterradas: Oito participantes disputarão em sistema de mata-mata, com um vencedor sendo escolhido pelos jurados a cada rodada.

Expectativa para o evento

Com um formato dinâmico e jogadores de alto nível, o Jogo das Estrelas do NBB 2025 promete um grande espetáculo para os fãs do basquete. A disputa pelo título será intensa, com estrelas consagradas e jovens talentos buscando deixar sua marca.

A cidade de Belo Horizonte se consolida como um grande palco do basquete nacional, recebendo novamente um evento de tamanha importância. Agora, resta aguardar e ver quem sairá vitorioso nesta edição histórica!

Rafael Paulichi projeta disputa do Jogo das Estrelas do NBB

O ala-pivô e capitão do R10 Score Vasco, Rafael Paulichi, está pronto para brilhar em sua segunda participação no Jogo das Estrelas do NBB. O evento, que acontece nos dias 21 e 22 de março, em Belo Horizonte (MG), reunirá os principais talentos da liga, e Paulichi promete entregar intensidade e liderança dentro de quadra.

Destaque no Vasco e líder da equipe

Paulichi tem sido uma peça fundamental para o R10 Score Vasco, sendo o líder do time em pontos, rebotes e eficiência. Sua presença em quadra tem sido sinônimo de domínio, e o jogador já deixou claro seu objetivo para o evento:

— Quero ser campeão!

A torcida pode esperar um jogador disposto a dar o máximo, trazendo aquele jogo intenso e vibrante, que já virou sua marca registrada.

Jogo das Estrelas 2025: o palco dos craques

O Jogo das Estrelas do NBB 2025 será realizado em Belo Horizonte, reunindo os maiores nomes do basquete nacional. Além de Paulichi, o evento contará com veteranos e novos talentos da liga, tornando-se um espetáculo imperdível para os fãs do esporte.

Com seu desempenho consistente e a mentalidade de campeão, Paulichi chega como um dos grandes nomes da competição. Será que ele conseguirá fazer a diferença e levar seu time à vitória? Fique ligado para acompanhar todos os lances desse grande evento!