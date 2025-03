Instalação de ecobarreira abre Semana da Água em São José

José Roberto Amaral





A celebração da Semana da Água começou nesta sexta-feira (21) com a instalação de uma ecobarreira Rio Paraíba do Sul, próximo da confluência com o Rio Jaguari, na região norte de São José dos Campos.

O sistema tem o objetivo de reter poluentes, especialmente resíduos plásticos descartados no rio. A instalação contou com a presença de ambientalistas, representantes de empresas que apoiam o projeto e autoridades municipais.

Segundo a engenheira Nadine Wahbeh, diretora de projetos do Instituto Lixo Zero, parceiro da Prefeitura na instalação da ecobarreira, será realizado recolhimento periódico dos resíduos acumulados na estrutura.

“A ideia da ecobarreira é reter o máximo de material plástico e fazer a coleta e triagem”, afirmou ela. Vamos destinar esses resíduos ao seu destino correto, evitando a poluição do meio ambiente.”

A construção da ecobarreira também contou com o apoio da multinacional alemã Huesker, que possui uma unidade no município e atua em áreas como tecnologia ambiental, engenharia hidráulica e geotécnica.

Paraíba vivo: programação tem atividades em todas as regiões

Dia mundial

O Dia Mundial da Água será celebrado neste sábado (22). As atividades de Semana da Água promovidas pela Prefeitura seguem até o dia 27, com diversas ações voltadas para a conservação e o cuidado com os recursos hídricos. O tema escolhido para 2025 é: Paraíba Vivo: Cada Gota Conta.

Estão previstas atividades, como plantio de mudas de árvores nativas, oficinas em escolas municipais e a mostra comunitária dos curtas-metragens do programa Revitalização de Nascentes.

Um dos destaques da programação é a apresentação da implantação da tecnologia do jardim de chuva, na Praça Verão, um novo conceito em espaço de lazer que está em construção no Jardim Morumbi, na região sul.

Revitalização de nascentes

São José dos Campos promove desde 2006 a revitalização de várias nascentes localizadas em áreas públicas urbanas por meio da revegetação das áreas de preservação permanente, possibilitando a melhoria das condições da bacia do Rio Paraíba.

Atualmente, o programa cuida de 38 nascentes por meio de um trabalho de proteção e conservação em parceria com a comunidade local, instituições e empresas.

O sub-programa Nossa Nascente, instituído pelo Decreto 18.748/2021, permitiu a formalização de parcerias com a iniciativa privada e organizações da sociedade civil, possibilitando a manutenção e ampliação do programa.

Além da proteção dos recursos hídricos, a revitalização de nascentes tem propiciado ações educativas, melhoria na paisagem e no microclima urbano, abrigo para a fauna silvestre, dentre outros benefícios.

Próximas atividades

Dia 22 (sábado)

8h – Plantio de árvores nativas na margem do Rio Paraíba do Sul

Avenida Alto do Rio Doce, altura do nº 600, Altos de Santana

9h – Plantio de árvores nativas na área de preservação permanente da nascente do Parque dos Pássaros

Rua XV de Novembro, São Francisco Xavier

10h – Apresentação de vídeos do programa Revitalização de Nascentes

Parque Alberto Simões: Rua Alto da Boa Vista, altura do nº 779, Altos de Santana

Dia 24 (segunda-feira)

19h – Roda de conversa na Emei Lourdes de Oliveira Mendes

Rua Rio Una, 484, Jardim Pararangaba

Dia 25 (Terça-feira)

9h – Apresentação da implantação da tecnologia do jardim de chuva

Praça Verão: próxima à Estação Morumbi da Linha Verde

Dia 26 (Quarta-feira)

9h – Análise de água com alunos da Emef Leonor Pereira Nunes Galvão

Nascente da Vista Linda: Praça Wanderley Bacha, Residencial Vista Linda

Dia 27 (Quinta-feira)

14h – Apresentação da Campanha da Fraternidade 2025 – Ecologia Integral

Rua José de Alencar, 123, Paço Municipal (auditório do 7º andar)



