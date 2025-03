ICV realiza ação de prevenção ao câncer do colo do útero em parceria com Associação Brasileira de Patologia Cervical

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, promoverá uma ação especial voltada ao tratamento de mulheres com lesões no colo do útero. A iniciativa ocorre em parceria com a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia – Capítulo Paraíba (ABPTGIC-PB) e será realizada nesta sexta-feira (21) e sábado (22), na própria maternidade.

A iniciativa faz parte da campanha Março Lilás, dedicada à conscientização e prevenção ao câncer do colo do útero. O objetivo é oferecer tratamento especializado às mulheres diagnosticadas com alterações no exame preventivo, promovendo um cuidado integral à saúde feminina.

“Estamos unindo esforços para garantir que essas mulheres recebam o tratamento adequado, prevenindo complicações futuras e promovendo saúde com qualidade. Além disso, o curso de atualização reforça nosso compromisso com a capacitação dos profissionais e a melhoria contínua dos serviços oferecidos pela maternidade”, ressaltou Quintino Régis, diretor-geral do ICV.

Curso e cirurgias – A programação terá início na sexta, às 14h, com um curso de atualização para médicos. Dentro dessa parceria, também foram abertas vagas para residentes do ICV, proporcionando aprimoramento técnico e troca de conhecimento entre os profissionais da área.

No sábado, 20 mulheres que já passaram pela regulação no ambulatório do ICV serão submetidas a procedimentos cirúrgicos para tratamento das lesões. As pacientes foram previamente selecionadas através das unidades básicas de saúde (UBS), garantindo um atendimento organizado e acessível.

“A parceria entre o ICV e a Associação Brasileira de Patologia possibilita que as pacientes sejam tratadas com procedimentos modernos e por uma equipe multidisciplinar qualificada. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde da mulher, proporcionando atendimento acessível e humanizado”, afirmou a coordenadora de ginecologia e obstetrícia do ICV, Tatiana Viana Fragoso.