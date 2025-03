Gestantes atendidas pelos CRAS fazem ensaio fotográfico no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, um dos principais cartões-postais de Sorocaba, foi, nesta sexta-feira (21), cenário para o ensaio fotográfico especial com 23 mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), com o apoio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e da Secretaria da Mulher (Semul), com o objetivo de eternizar esse momento tão especial na vida delas, além de elevar a autoestima das mamães e fortalecer os vínculos familiares das gestantes.

Antes da sessão de fotos, foi oferecido um café da manhã especial, com lanche, bolo, fruta e suco, no Palacete de Cristal, e ainda foram entregues fraldas e um kit enxoval para cada uma. A iniciativa contou com as presenças da secretária da Cidadania, Ana Cláudia Fauaz, da secretária da Mulher, Rosangela Perecini, além de profissionais da Secid, do Fundo Social e da Semul.

Para o ensaio fotográfico, as gestantes puderam utilizar diferentes adereços coloridos, que foram disponibilizados. Elas também foram maquiadas e penteadas por profissionais. Em seguida, seis fotógrafos, sendo dois voluntários, um da Secretaria da Cidadania e três da Secretaria de Comunicação (Secom), eternizaram esse momento especial da vida de cada uma.

Acompanhadas de maridos, filhos e outros familiares, cada gestante posou para as fotos em diferentes espaços do Jardim Botânico de Sorocaba.

Uma das mamães que participou desse momento especial foi a moradora do Residencial Carandá, Edinéia Andrade Costa, de 33 anos. Ela está grávida de sete meses de Asafe, seu quarto filho. “Achei muito interessante. Nunca tive oportunidade de fazer uma sessão de fotos na gravidez dos meus três filhos. Será uma recordação linda que terei para sempre. Um dia de princesa”, afirmou.

Quem também estava feliz com a oportunidade oferecida pelo Cras Laranjeiras era a moradora da Vila Santana, Melissa Evangelista Oliveira, de 35 anos. Ela também está grávida do seu quarto filho, que se chamará Carlos Mateo. Considerada uma gravidez de alto risco, ela já tem cesárea agendada para o mês de abril. “É tão cara uma sessão de fotos. Achei muito bonita essa ação, muito legal mesmo. Não tive essa oportunidade nas outras gestações e não tenho foto nenhuma grávida”, contou.

Além das imagens que serão disponibilizadas a cada uma delas de maneira digital, a Secid também entregou, no fim do evento, duas fotografias já reveladas, como lembrança.