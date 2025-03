GCM detém homem por tráfico de drogas no Parque São Bento – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, às 21h de quinta-feira (20), deteve um homem de 43 anos de idade, acusado de tráfico de drogas no Parque São Bento, Zona Norte da cidade. Com ele, uma equipe que fazia patrulhamento preventivo pelo bairro recolheu 111 porções de entorpecentes.

Os guardas depararam com o suspeito na Rua Alcino Oliveira Rosa, próximo de uma unidade de educação. Ele carregava uma sacola plástica e, ao notar a aproximação da viatura, a jogou no chão e saiu correndo.

Dois GCMs constataram que havia drogas na sacola e foram ao encalço do suspeito, a pé por uma viela. Ao passo que o outro guarda da equipe contornou a quadra com a viatura e se deparou com o fugitivo que, ao retornar, foi detido pelos dois GCMs.

Em revista pessoal, o acusado tinha R$ 10 no bolso da calça e um telefone celular. Ele alegou que era a segunda vez que vendia drogas naquele local e que, por ser usuário de entorpecentes, normalmente trabalhava como “campana”, avisando outros traficantes quanto à aproximação de viaturas policiais.

Na sacola plástica havia 60 porções de cocaína, 39 de crack, 12 de maconha e R$ 58 em dinheiro, além de um caderno contendo anotações de possíveis vendas de drogas.

Com o apoio de uma equipe da Ronda Municipal (Romu), que providenciou o documento do detido e informou os familiares dele, a outra guarnição da GCM o conduziu ao Plantão da Polícia Civil.

O delegado, após tomar conhecimento dos fatos, determinou a elaboração do boletim de ocorrência e o recolhimento do indivíduo à carceragem, com base no artigo 33 do Código Penal, ou seja, tráfico de drogas consumado, ficando à disposição da Justiça.