Fundart realiza higienização e renovação da pintura na estátua do pescador – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba realiza um processo de higienização e renovação da pintura do remo, na estátua de Zé Capão, localizado no trevo que dá acesso a região central de Ubatuba. O trabalho começou nesta quarta-feira, 19, data que marca o aniversário do pescador caiçara homenageado com o monumento e deve se estender até domingo. A ação, promovida pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), é conduzida pelo artista plástico Cristiano Vieira Mendes, conhecido como “Tiano”, em parceria com seu pai, Waldir Vieira Mendes, o “D’Águas” (respectivamente neto e filho de Zé Capão), e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Concessionária CCR.

Símbolo cultural de Ubatuba, a estátua representa o pescador José Vieira Mendes, conhecido como Zé Capão, que nasceu em Ubatuba em 19 de março de 1912 e faleceu em 4 de março de 1974. A primeira intervenção artística no local ocorreu em 2021, quando Tiano pintou o remo, reforçando a memória de seu avô, que, além de pescador, foi funcionário público e carnavalesco.

Cristiano Mendes é formado pela Escola Panamericana de Arte e Design de São Paulo e é reconhecido por seus projetos em diversos espaços da cidade, incluindo pinturas em pontos de ônibus e no letreiro de Ubatuba.

“Preservar essa estátua é valorizar a memória caiçara e contar as histórias do nosso povo”, comentou Thaila Brito, diretora-presidente da Fundart, destacando que a contratação do artista plástico para a execução do trabalho foi realizada por inexigibilidade.