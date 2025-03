Fundação promove encontro com profissionais de dança da cidade

João Paulo Sardinha





Na segunda-feira (17), a Fundação Cultural Cassiano Ricardo recebeu representantes de academias de dança da cidade para um debate sobre a próxima edição do Festidança.

A ideia da reunião, realizada na sede da instituição, foi entender as demandas que podem ser incorporadas ao festival, um dos maiores eventos de dança do Brasil, previsto para ocorrer em junho.

A bailarina Ana Araújo elogiou a condução do debate pela diretora artística da Cia. de Dança de São José dos Campos, Lili de Grammont. “Fiquei entusiasmada com a iniciativa e animada de saber que o Teatro Municipal estará pronto para o Festidança. Foi muito importante para todos.”

Bruna Miragaia, da Compasso Cia de Dança, destacou a importância dessa reunião para ouvir escolas, professores e coreógrafos sobre a realização do festival. “Valorizar quem está na linha de frente da dança é essencial para construir um evento que realmente atenda às necessidades da comunidade”, disse.

“Construir o evento com a participação de quem vive e entende a dança no dia a dia é fundamental para garantir um festival mais forte e representativo”, concluiu ela. O encontro abriu as portas para entender o que funcionou das outras edições e quais as sugestões para novos formatos.

“Acredito que esse diálogo seja fundamental para traçar um perfil real daqueles que trabalham a dança em nossa cidade”, afirmou Mathilde Mathias. “Também demonstra a atenção à opinião de cada um e isso com certeza resulta em uma soma positiva.”

Para ela, a diversidade de ideias, conceitos e opiniões é que faz com que tudo seja repensado de forma equilibrada. “E destaco nesse encontro justamente essa abertura de uma imersão que refletirá na integração entre a fundação e nós, artistas da dança.”



