Estrada do Sertãozinho recebe serviço de recomposição de aterro

Posted on

As ações terão como foco o ordenamento urbano, a fluidez de trânsito e o estacionamento irregular no entorno do estádio – Divulgação A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) montaram um esquema especial de patrulhamento com 190 agentes em apoio ao jogo entre Botafogo e Athletico-PR, nesta quarta-feira (19/6), às 19h, […]