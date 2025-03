CRB x Ferroviário, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (21/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje CRB x Ferroviário é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 20 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o CRB que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por Crbalagoas.com.br

CRB x Ferroviário: Onde Assistir, Horário e Escalações

A Copa do Nordeste segue a todo vapor, e nesta sexta-feira (21), CRB e Ferroviário se enfrentam pela 6ª rodada da competição. O duelo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h (horário de Brasília). A transmissão será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

CRB busca reação na tabela

O CRB chega para o jogo embalado após conquistar o Campeonato Alagoano em uma virada emocionante. O time perdia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo, quando Anselmo Ramon e Higor marcaram os gols do título.

Na Copa do Nordeste, no entanto, a equipe ocupa a 5ª posição do Grupo A, com seis pontos em cinco jogos, e precisa da vitória para seguir na briga pela classificação às quartas de final.

Ferroviário tenta recuperação na temporada

O Ferroviário vem de eliminação nas semifinais do Campeonato Cearense, após uma derrota nos minutos finais contra o Fortaleza. Além disso, a campanha do clube na Copa do Nordeste não é boa: o time venceu apenas um jogo e ocupa a última posição do Grupo A.

A equipe cearense precisa desesperadamente dos três pontos para manter viva a esperança de avançar na competição.

Prováveis escalações

Confira as prováveis escalações para o confronto:

✅ CRB (Técnico: Umberto Louzer)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda e Vitinho; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

✅ Ferroviário (Técnico: Tiago Zorro)

Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Iago Fabrício, Lucas Ramires; Gharib, Janeudo, Ciel; Allanzinho, Pablo Alves e Kevin Rivas.

Ficha técnica – CRB x Ferroviário

📆 Data: Sexta-feira, 21 de março de 2025

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🏟 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Palpite para CRB x Ferroviário

O CRB entra como favorito por jogar em casa e ter um elenco mais equilibrado. O Ferroviário, apesar de lutar contra a má fase, pode surpreender se conseguir se impor defensivamente.

🔹 Palpite: CRB 2×0 Ferroviário

Fique ligado para acompanhar mais notícias e atualizações sobre a Copa do Nordeste!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.