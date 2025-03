Bonito mantém certificação Carbono Neutro e segue como referência mundial em turismo sustentável – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito reafirmou sua posição como referência mundial em turismo sustentável durante a FIDI (Feira Internacional de Destinos Inteligentes) 2025. O município recebeu, na última quarta-feira (19), a Recertificação Carbono Neutro, reconhecimento concedido pela Organização Internacional Green Initiative. A recertificação destaca Bonito como o primeiro destino de ecoturismo do mundo a alcançar esse status, consolidando-se como exemplo de inovação e compromisso ambiental no setor turístico global.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou a importância de alinhar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. “Estamos em um estado que tem, por essência, a produção, o desenvolvimento e o crescimento. E quando fazemos isso demonstrando, de forma clara, que nossa agenda ambiental e nossa agenda de desenvolvimento têm uma correlação positiva, com metas bem definidas para neutralizar nossas emissões até 2030, mostramos que é possível crescer e se desenvolver com respeito ao meio ambiente”.

“O reconhecimento como Carbono Neutro reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental, pilares fundamentais para o desenvolvimento do turismo em Bonito. Esse é um marco que nos motiva a continuar investindo em práticas responsáveis e inovadoras”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.

A FIDI 2025, organizada pelo Instituto Cidades do Futuro, com apoio da Prefeitura de Bonito, Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundtur (Fundação de Turismo) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), ocorre entre os dias 19 e 22 de março e reúne autoridades públicas, empresas, instituições e líderes de turismo e tecnologia de diversas partes do mundo.

“Bonito sempre foi um destino pioneiro em turismo sustentável, e essa certificação reforça ainda mais nosso papel como referência global. Estamos constantemente buscando inovações que garantam a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, impulsionem a economia local de forma equilibrada e responsável”, ressaltou a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori.

O secretário de Meio Ambiente, Thyago Sabino, também celebrou o reconhecimento e destacou a importância das ações ambientais contínuas no município. “Alcançar a neutralidade de carbono é um grande avanço, mas nosso trabalho não para por aqui. Seguiremos implementando políticas sustentáveis e incentivando boas práticas ambientais para garantir que Bonito continue sendo um exemplo de preservação e desenvolvimento sustentável para o mundo”, afirmou.

Marlan Pinheiro, Comunicação Prefeitura de Bonito.