Bonito conquista 1º lugar em Sustentabilidade Ambiental no Prêmio Ibero-Americano DTI 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito reafirmou sua posição de liderança no turismo sustentável ao conquistar o primeiro lugar na categoria “Sustentabilidade Ambiental” do 3º Prêmio Ibero-Americano DTI 2025. O reconhecimento foi concedido ao projeto Bonito Carbono Neutro, destacando os esforços da cidade na preservação ambiental e no desenvolvimento de um turismo responsável.

A premiação contou com finalistas de diversos países, incluindo Uruguai, Argentina e Peru, além de duas cidades brasileiras: Vila Velha (ES) e Campo Grande (MS). O anúncio foi feito na noite da última quarta-feira (19), durante a cerimônia realizada no Centro de Convenções de Bonito, como parte da programação da FIDI – Feira Internacional de Destinos Inteligentes.

O prefeito Josmail Rodrigues e a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, representaram Bonito na premiação e celebraram a conquista.

“Esse prêmio é o reconhecimento do nosso compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Bonito sempre esteve na liderança do ecoturismo, e essa conquista reforça ainda mais nosso papel como referência internacional”, destacou o prefeito Josmail Rodrigues.

A vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, também ressaltou a importância da premiação para o município. “Nosso objetivo é garantir que o turismo em Bonito continue sendo um modelo de equilíbrio entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico. O projeto Bonito Carbono Neutro é um passo fundamental nesse caminho”, afirmou.

A 3ª edição do Prêmio Ibero-Americano DTI reconhece iniciativas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes e sustentáveis. A Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) segue até o dia 22 de março, reunindo especialistas, autoridades e empresas do setor para debater inovações no turismo sustentável e inteligente.

Marlan Pinheiro, Comunicação Prefeitura de Bonito