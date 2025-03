ASSISTIR Canadá x EUA AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA Canadá x EUA ACONTECE hoje, HOJE (23) ÀS 20h30 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

Prévia do Jogo: Canadá x EUA – Liga das Nações CONCACAF 2025

No domingo, 23 de março de 2025, o Canadá enfrentará os Estados Unidos na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações da CONCACAF. A partida ocorrerá no SoFi Stadium, na Califórnia, e promete ser um confronto emocionante entre duas potências do futebol da América do Norte.

Desempenho nas Semifinais

Ambas as equipes chegam a este jogo com derrotas frustrantes nas semifinais. Os Estados Unidos perderam para o Panamá por 1-0 nos minutos finais, enquanto o Canadá foi derrotado pelo México por 2-0. Apesar das chances criadas, a seleção canadense não conseguiu aproveitar suas oportunidades, e a eliminação na semifinal foi amarga, especialmente após um gol sofrido logo no início da partida e uma possível penalidade não dada pelo VAR.

Histórico Recentes das Equipes

O Canadá não vence uma partida pelo terceiro lugar desde a Copa Ouro da CONCACAF de 2002, quando derrotou a Coreia do Sul por 2-1. Por outro lado, a equipe dos Estados Unidos busca evitar sua segunda derrota consecutiva em solo norte-americano, já que a última vez que isso aconteceu foi na Copa América de 2024.

Análise das Equipes

Canadá : O técnico Jesse Marsch conta com jogadores como Alphonso Davies e Jonathan David para impulsionar sua equipe. O Canadá vem de uma boa sequência de vitórias, mas precisa melhorar sua eficiência no ataque para superar os Estados Unidos.

: O técnico Jesse Marsch conta com jogadores como Alphonso Davies e Jonathan David para impulsionar sua equipe. O Canadá vem de uma boa sequência de vitórias, mas precisa melhorar sua eficiência no ataque para superar os Estados Unidos. EUA: A equipe de Mauricio Pochettino, por outro lado, perdeu para o Panamá pela primeira vez em solo americano e tenta se recuperar. Christian Pulisic é uma das estrelas da equipe e busca se consolidar ainda mais na história da seleção.

Prováveis Escalações

Canadá:

St. Clair; Johnston, Bombito, Waterman, Davies; Eustaquio, Kone; Buchanan, J. David, Shaffelburg; Larin

EUA:

Steffen; Musah, Carter-Vickers, McKenzie, Scally; Adams, McGlynn; McKennie, Pulisic, Reyna; Agyemang

Previsão

A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambos os times buscando a vitória, mas com o Canadá ainda buscando encontrar seu ritmo ofensivo. O histórico recente favorece os Estados Unidos, especialmente pela experiência em jogos decisivos. Acreditamos que a partida termine empatada por 1-1, com os EUA se saindo vitoriosos nas penalidades.

Onde Assistir

A partida entre Canadá e Estados Unidos será transmitida ao vivo pela CONCACAF e outros canais esportivos internacionais. Verifique os horários e opções de transmissão na sua região.

Data e horário de Brasília: Domingo, 23 de março de 2025, às 23h (Brasília).