ASSISTIR AO VIVO Níger x Marrocos Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (21/03)

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Níger x Marrocos Eliminatórias da Copa Africana de Nações que acontece HOJE (21) às 17h30 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida africana de Nações.

Prévia: Níger x Marrocos – Palpites, notícias e prováveis escalações

Níger e Marrocos entram em campo nesta sexta-feira, 21 de março de 2025, às 17h30 (horário de Brasília), no Stade d’Honneur d’Oujda, em um confronto decisivo pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. O Marrocos lidera o Grupo E com nove pontos e pode encaminhar a classificação direta em caso de vitória, enquanto o Níger, que soma seis pontos, busca se firmar na briga por uma vaga na repescagem.

Análise da Partida

O Níger iniciou a campanha com uma derrota apertada para a Tanzânia por 1 a 0, mas se recuperou ao vencer a Zâmbia por 2 a 1 e garantir três pontos automáticos após a ausência do Congo em uma partida agendada. Apesar disso, a equipe não vence há quatro jogos, incluindo um amistoso contra Burkina Faso e três empates consecutivos.

O histórico contra o Marrocos não é animador para os donos da casa. Em quatro confrontos diretos, o Níger perdeu todos, sem marcar gols e sofrendo oito. Para mudar esse cenário, a equipe precisa apresentar um desempenho sólido defensivamente e aproveitar as chances criadas no ataque.

Por outro lado, o Marrocos atravessa um momento espetacular. Os Leões do Atlas estão invictos há dez jogos e venceram as últimas oito partidas. No último compromisso, aplicaram uma goleada de 7 a 0 sobre o Lesoto, destacando a força ofensiva da equipe. Além disso, marcaram 21 gols nos últimos quatro jogos e sofreram apenas um, consolidando-se como um dos times mais dominantes do continente.

Apesar do jogo ser oficialmente em “campo neutro”, o duelo ocorre no Marrocos devido à falta de um estádio aprovado no Níger, o que dá uma vantagem ainda maior para os marroquinos.

Forma Recente

Níger (Eliminatórias da Copa do Mundo – África): ❌✅✅

Níger (Todas as competições): ➖❌❌✅✅

Marrocos (Eliminatórias da Copa do Mundo – África): ✅✅✅

Marrocos (Todas as competições): ✅✅✅✅✅✅

Notícias das Equipes

O técnico Badou Ezaki convocou 25 jogadores para os jogos das Eliminatórias, incluindo Zakariyaou Ibrahim, jovem atacante de 19 anos que vem se destacando no Campeonato Camaronês. O zagueiro Aboubacar Camara, que atua na Albânia, também é uma novidade na lista.

O Marrocos terá dois desfalques importantes: Hakim Ziyech e Ayoub El Kaabi estão lesionados. Para suprir essas ausências, Walid Regragui chamou Bilal Nadir, Chemsedine Taibi, Hamza Igamane e Omar El Hilali.

Prováveis Escalações

🔹 Níger:

Tanja; Garba, Katakore, Sako, Alhassane; Hainikoye, Mohamed, Badamassi, Amoustapha; Sosah

🔹 Marrocos:

Bono; Mazraoui, Aguerd, Harkass, Hakimi; Amrabat, Ounahi; Saibari, Ben Seghir, Diaz; En-Nesyri

Palpite e Prognóstico

O Marrocos entra como amplo favorito para este duelo. A equipe tem um elenco superior, melhor fase e ainda jogará em território nacional, apesar da designação oficial de “visitante”. O Níger, por sua vez, ainda não enfrentou adversários do nível do Marrocos nestas Eliminatórias e pode encontrar dificuldades para conter o poderio ofensivo do adversário.

🔮 Palpite: Níger 0-3 Marrocos

Marrocos deve dominar a posse de bola e criar diversas chances, enquanto o Níger tentará segurar o placar e explorar contra-ataques. No entanto, a tendência é que os Leões do Atlas confirmem seu favoritismo com mais uma vitória convincente.