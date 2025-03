Agentes do BRT Seguro prendem ladrão de bicicletas na Zona Oeste – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop) prenderam, na terça-feira (18/3), um homem que tentava furtar uma bicicleta na estação Pingo D’Água, na Zona Oeste do Rio. Ele já havia realizado outros quatro furtos de bicicletas desde dezembro.

As equipes foram acionadas após as câmeras de monitoramento da Mobi-Rio flagrarem o homem, identificado como Vladmir Gomes de Souza, tentando subtrair um das bicicletas que estava no bicicletário. Durante a abordagem, ele tentou se justificar para os agentes, alegando ter esquecido a bicicleta no local e que o alicate encontrado em sua posse era utilizado em seu trabalho como eletricista.

No entanto, imagens registradas comprovaram o furto e mostraram o uso do alicate para romper a trava das bicicletas. Além disso, foram apresentadas imagens de outras ocorrências no mesmo local, nas quais Vladmir havia subtraído outras bicicletas. O setor de inteligência do BRT Seguro já mapeava a movimentação do indivíduo nas estações. A ocorrência foi registrada na 43ª DP, em Pedra de Guaratiba.

Homem preso após destruir validador de cartão

Em uma outra ocorrência também nesta terça-feira, a equipe do BRT Seguro prendeu um homem que vandalizou e danificou o patrimônio público quebrando com uma barra de ferro o validador de cartão de acesso da estação Vendas da Varanda. Mais uma vez, os agentes foram acionados pelo Centro de Controle Operacional e dirigiram-se de imediato para a estação, onde conseguiram captura o indivíduo. A ocorrência foi registrada na 36ª DP, em Santa Cruz.