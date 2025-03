Posted on

Com a intensificação da ocorrência dos incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros e demais forças que atuam nas ações de controle e combate das chamas continuam a receber reforços e a trabalhar para mitigar os impactos no bioma. A situação na área exige atenção e, por isso, as […]