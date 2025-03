Agência Minas Gerais | Acionamento das polícias e bombeiros pela internet chega a toda Minas Gerais

Relacionadas



Importante notícia para os mineiros: o Emergência MG, serviço de acionamento das Forças de Segurança pela internet, chega a todo o estado nesta sexta-feira (21/3). O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema em entrevista coletiva em Ipatinga, no Vale do Aço, onde também foi apresentada a nova sede da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no município.

Com a expansão, o programa lançado pelo Governo de Minas em dezembro de 2023 alcança, agora, todos os mais de 20 milhões de habitantes do estado.

























De forma pioneira no país, o Emergência MG permite, em uma única plataforma, o acionamento da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar via chat.

São três formas de acesso: por meio do site www.emergencia.mg.gov.br, pelo aplicativo do Governo de Minas (MG App) e pelo Telegram (buscando na lupa de busca por Emergência MG).

Além das facilidades do chat virtual, o Emergência MG é, ainda, um canal inclusivo, pois permite que seja utilizado por pessoas surdas. Outra novidade é que a interface com a tecnologia possibilita, de forma segura, o compartilhamento de localização, o envio de fotos e a realização de videochamadas para relatar as situações de emergência, como um bebê engasgado, por exemplo.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança pública (Sejusp), o Emergência MG foi desenvolvido de forma integrada, com ampla participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), TabControl e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Ampliação gradativa do serviço

Na primeira fase, o Emergência MG foi lançado em Lagoa Santa, como projeto piloto e, depois de testes, expandido para a capital e outros oito municípios. De lá para cá ocorreram mais três expansões contemplando 107 cidades mineiras. A escala gradativa buscou garantir total segurança à alta demanda gerada pelo acionamento dos tridígitos 190, 197 e 193, até chegar, agora, a todo o estado.























É importante destacar que o Emergência MG não substitui os tridígitos 190, 197 e 193. Ele é mais uma alternativa de acionamento das polícias e bombeiros, visando inovação tecnológica e inclusão.

Até o lançamento do Emergência MG a única forma de chamar as polícias e os Bombeiros Militares em Minas Gerais era por meio do telefone. Agora, o chat do Emergência MG é mais um aliado da população.

“Essa iniciativa é muito importante porque conseguimos acionar as forças de segurança de forma bem rápida, além de ser intuitivo. Já usei algumas vezes, principalmente para focos de incêndio na mata, e achei bem didático”, ressalta Geralda Souza, 72 anos, moradora de Pedro Leopoldo, uma das primeiras cidades a ser contemplada com a expansão.

Gil Leonardi / Imprensa MG



Nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga

Também nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema e a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada-geral Letícia Gamboge, participaram da da solenidade de inauguração da nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga.

A nova estrutura reforça o compromisso do Governo de Minas com a segurança pública e a melhoria das condições de atendimento à população.

A unidade, localizada no bairro Cariru, atenderá 97 municípios e 27 comarcas da região, com uma população estimada em mais de 1,8 milhão de habitantes. O departamento contará com uma estrutura mais adequada para as atividades investigativas, oferecendo melhores condições de trabalho para os policiais civis e ampliando a eficiência na prestação de serviços.

“Hoje estamos aqui para fazer a entrega desta nova delegacia, dentro do contexto de melhorias, reformas e garantia de imóveis adequados para nossa Polícia Civil. Já entregamos mais de 130 novas delegacias como esta, e temos aí dezenas em processo, o que vai garantir melhores condições para os policiais civis”, ressaltou o chefe do Executivo mineiro.

O imóvel, alugado e custeado pela PCMG, recebeu investimentos de R$ 60 mil provenientes do setor privado para reformas e melhorias, incluindo a instalação de sistemas de segurança e climatização. Antes da mudança, a sede do 12º Departamento funcionava em um espaço menor no bairro Iguaçu.























Atendimento ampliado

Com a nova estrutura, a Polícia Civil reforça a presença em regiões estratégicas do estado, promovendo investigações mais ágeis e qualificadas. O 12º Departamento coordena seis delegacias regionais sediadas em Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu, que atendem municípios do Vale do Aço e regiões vizinhas.

A estrutura renovada visa dar suporte às equipes policiais na execução de suas atribuições, garantindo um atendimento mais eficaz à população e reforçando o combate ao crime na região.