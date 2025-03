Por MRNews



Fonte: Notícias do Seridó

Vereadores de Caicó Lutam por Hospital Universitário para o Seridó

A criação de um hospital universitário para a região do Seridó foi o tema central da sessão ordinária da Câmara Municipal de Caicó, realizada em 17 de março de 2025. A proposta visa atender a uma demanda crescente por procedimentos médicos mais complexos, que atualmente não são realizados no município. Durante a reunião, os vereadores de Caicó expressaram apoio unânime à ideia de pleitear a construção dessa unidade de saúde, que seria um importante reforço para o sistema de saúde da região.

O vereador Alisson Jackson (PSDB) destacou que a instalação de um hospital universitário em Caicó é fundamental para melhorar a qualidade do atendimento médico na região, especialmente em procedimentos especializados. “Com a implantação do curso de medicina em Caicó, a saúde da cidade melhorou significativamente, ajudando não só Caicó, mas os municípios vizinhos. Agora, é hora de darmos mais um passo com a criação desse hospital universitário”, afirmou Jackson.

A proposta foi apoiada por outros vereadores, como o vereador Fabinho da Saúde (PSDB), que relembrou que a luta por essa obra começou em 2015, com a iniciativa do padre Técio. Segundo ele, a criação de um hospital universitário federal é essencial para atender a toda a região do Seridó. A vereadora Rosângela de Zé Maria (PL) também manifestou seu apoio, ressaltando que a criação do hospital vai desafogar o sistema de saúde local e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população.

O vereador Mancuso (Republicanos) enfatizou a importância de unir forças com o Executivo Municipal, representantes estaduais e federais para viabilizar a construção do hospital universitário. Ele também destacou o papel da governadora Fátima Bezerra e dos deputados federais e senadores do Rio Grande do Norte para a luta por recursos federais.

Embora a proposta ainda não tenha sido formalizada como projeto de lei, os vereadores de Caicó se comprometeram a trabalhar em conjunto com o poder executivo e os representantes do governo federal para garantir a viabilidade dessa importante obra. O hospital universitário seria um avanço significativo para a saúde da região e contribuiria diretamente para a melhoria do atendimento médico a toda a população do Seridó.

