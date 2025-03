Técnicos da Semam fazem vistoria no Rio Jaguaribe e notificam estabelecimentos irregulares

19/03/2025 |

Os técnicos da Divisão de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa realizaram, nesta quarta-feira (19), vistorias em trechos do Rio Jaguaribe, no bairro do Rangel. Os fiscais e biólogos estão notificando estabelecimentos irregulares, encontrados às margens do leito. Nas visitas de hoje, foram detectados pontos de lançamento de esgoto clandestino e notificados os responsáveis pelas pocilgas.

Neste primeiro momento, os técnicos realizaram uma ação educativa para que os responsáveis pelas pocilgas façam a retirada dos animais. Outros trechos do Jaguaribe serão vistoriados durante a semana. O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, acompanhou a fiscalização e destacou que a Semam vem fazendo diversas ações para recuperar áreas degradas nas bacias hidrográficas de João Pessoa.

“Os técnicos da Divisão de Estudos e Pesquisas vêm realizando o diagnóstico das bacias hidrográficas de João Pessoa, levantando dados sobre localização, principais problemas, para indicar as ações que devem ser feitas pelo poder público municipal. A fiscalização é apenas uma dessas ações”, ressaltou.

Amostra coletada – As ações de fiscalização são feitas periodicamente, mas se intensificaram durante os últimos quinze dias, depois que foi encontrado um grande volume de espuma em parte do leito do Rio. A equipe acionou a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), que fez a coleta de amostra da água para análise.

Segurança – As vistorias realizadas nesta quarta-feira contaram com parceria da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), por meio da Guarda Civil Metropolitana, já que se tratou de área vulnerável.