Sessão da Tarde exibe Hoje, Quinta (20/03) na Globo, Nossa União, Muita Confusão

COnfira a programação da Globo hoje, 20/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quinta-feira, 20/03/2025 Sessão da Tarde Nossa União, Muita Confusão Título Original: Our Family Wedding País de Origem: Americana Ano de Produção: 2010 Diretor: Rick Famuyiwa Elenco: America Ferrera, Forest Whitaker, Carlos Mencia, Regina King, Lance Gross, Diana Maria Riva Classe: Comédia, romance Moça de família mexicana e rapaz de família afro-americana resolvem se casar, mas pais batem de frente, na tentativa de preservarem as próprias culturas.

Sessão da Tarde de Quinta-feira, 20/03/2025: “Nossa União, Muita Confusão”

Na próxima quinta-feira, 20 de março de 2025, a Sessão da Tarde exibirá a comédia romântica “Nossa União, Muita Confusão” (título original: “Our Family Wedding”), dirigida por Rick Famuyiwa e lançada em 2010. O filme conta com um elenco de peso, incluindo America Ferrera, Forest Whitaker, Carlos Mencia, Regina King e Lance Gross.

Sinopse

Lucia (America Ferrera) e Marcus (Lance Gross) são um jovem casal que, após concluírem seus estudos universitários, decidem se casar. No entanto, ao anunciarem o noivado, enfrentam uma série de desafios impostos por suas famílias. Os pais de Lucia, de origem mexicana, e os de Marcus, afro-americanos, entram em conflito ao tentarem organizar a cerimônia de acordo com suas respectivas culturas. O resultado é uma sequência de situações cômicas e tensas, nas quais o casal aprende que o casamento não é apenas a união de duas pessoas, mas também de duas famílias com tradições distintas.

Elenco Principal

America Ferrera como Lucia Ramirez

Lance Gross como Marcus Boyd

Forest Whitaker como Brad Boyd

Carlos Mencia como Miguel Ramirez

Regina King como Angela

Diana Maria Riva como Sonia Ramirez

Recepção

“Nossa União, Muita Confusão” recebeu críticas mistas. No site Rotten Tomatoes, possui uma aprovação de 13%, indicando avaliações predominantemente negativas. O consenso geral aponta que, apesar de um elenco talentoso, o filme não conseguiu explorar todo o potencial de sua premissa, resultando em uma comédia previsível e sem grandes destaques.

Temas Abordados

O filme aborda questões relevantes sobre diferenças culturais, preconceitos e a importância da aceitação mútua. Ao retratar o choque entre duas famílias de origens distintas, a narrativa explora os desafios e as recompensas de se construir uma nova família baseada no respeito e na compreensão.

Curiosidades

Este filme marcou uma das primeiras colaborações entre America Ferrera e Forest Whitaker.

A produção destaca a diversidade cultural presente nos Estados Unidos, trazendo à tona discussões sobre identidade e tradição.

Não perca “Nossa União, Muita Confusão” na Sessão da Tarde de quinta-feira, 20 de março de 2025, e prepare-se para se divertir com as confusões e aprendizados desse casal e suas famílias.

Para mais detalhes, confira o trailer abaixo:

