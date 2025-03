SES realiza 1º Encontro Estadual sobre a importância da fluoretação da água para consumo humano em MS

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica, promoveu nesta quarta-feira o 1º Encontro Estadual de Fluoretação da Água para Consumo Humano. O evento, realizado no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), teve como principal objetivo fortalecer o debate sobre a fluoretação da água, uma medida essencial para a saúde pública.

Reunindo profissionais da saúde, gestores públicos e privados, o encontro proporcionou um espaço para discutir práticas relacionadas à fluoretação, destacando seus benefícios e desafios na implementação dessa estratégia.

Durante o evento, foram abordados temas como a importância da fluoretação na prevenção de cáries, as políticas e regulamentações vigentes no estado e experiências bem-sucedidas de municípios que já adotam a prática. Especialistas compartilharam conhecimentos sobre a eficácia da fluoretação na promoção da saúde bucal, ressaltando que essa medida pode reduzir significativamente os índices de cárie, especialmente em comunidades com acesso limitado a cuidados odontológicos.

O , destacou o compromisso da Secretaria em promover ações voltadas à saúde da população. “A fluoretação da água é uma estratégia comprovada e segura para a prevenção de doenças bucais. Este encontro representa uma oportunidade valiosa para reforçarmos nosso compromisso com a saúde da nossa comunidade”, afirmou.

A gerente de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Gabriela Conzolino, enfatizou a importância da criação do comitê de fluoretação da água para consumo humano que conta com a contribuição de várias instituições e fortalece o debate, e avança significativamente em discussões do tema, garantindo a ampliação da fluoretação no estado. “Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 26 já possuem água fluoretada. Nosso objetivo é que, até 2027, todos os municípios alcancem essa cobertura de fluoretação da água. Para isso, estamos buscando parcerias com empresas de abastecimento de água, instituições e os Sistemas Autônomos de Água e Esgoto (SAAES). É fundamental unir esforços para garantir esse avanço.”

O evento foi realizado com o apoio das instituições que integram o Comitê de Fluoretação da Água, entre elas: Águas Guariroba, AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS), AGEREG (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), SANESUL (Empresa de Saneamento Básico de MS), CRO/MS (Conselho Regional de Odontologia de MS), CES (Conselho Estadual de Saúde), Sesau Campo Grande (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), além das universidades UNIGRAN Campo Grande, UFMS e Uniderp.

O 1º Encontro Estadual de Fluoretação da Água para Consumo Humano representa um passo importante na construção de uma política pública integrada de saúde. A SES reforça seu compromisso em manter o diálogo e o trabalho conjunto com todas as entidades envolvidas, garantindo que os benefícios da fluoretação alcancem toda a população sul-mato-grossense.

Dia Mundial da Água

No contexto do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, a fluoretação da água assume um papel significativo, pois combina o acesso à água potável com a promoção da saúde bucal. A água é um recurso essencial para a vida, e garantir que ela seja tratada e segura para consumo é uma prioridade global. A fluoretação da água é uma prática valiosa que alinha a saúde dentária à segurança hídrica, destacando a interconexão entre água, saúde e desenvolvimento sustentável, temas centrais no Dia Mundial da Água.

A fluoretação, ao adicionar uma quantidade controlada de flúor à água, contribui para a saúde dental da população, reduzindo a incidência de cáries e melhorando a qualidade de vida. Isso é particularmente importante em países em desenvolvimento, onde as taxas de cáries podem ser altas e o acesso a tratamentos odontológicos é limitado. Além disso, a fluoretação da água representa uma medida de saúde pública de baixo custo que beneficia toda a comunidade, independentemente de fatores socioeconômicos.

Ao promover a saúde bucal, a fluoretação também pode reduzir os gastos com tratamentos odontológicos, aliviando a pressão sobre os sistemas de saúde. É fundamental destacar que a gestão sustentável dos recursos hídricos deve incluir estratégias que promovam não apenas a potabilidade da água, mas também a saúde da população. A fluoretação é, portanto, uma ferramenta eficaz que, ao ser integrada às políticas de saneamento e saúde pública, pode contribuir para a construção de comunidades mais saudáveis.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis