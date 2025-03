Secretaria de Habitação distribui alimentos para 160 famílias do Residencial Vista Alegre

19/03/2025 |

A Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab) distribuiu macaxeira para 160 famílias moradoras do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, nesta quarta-feira (19). Cada família recebeu cinco quilos do alimento. A ação é resultado de uma parceria Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) – por meio do Banco de Alimentos -, o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. A previsão é que o trabalho seja realizado a cada dois meses.

A Secretaria de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que os setores técnico e social da Semhab fizeram um cadastro das famílias no residencial Vista Alegre, que agora receberão alimentos como frutas e raízes, produtos adquiridos de produtores familiares.

“O Prefeito Cícero Lucena sempre tem dito que precisamos mudar a vida dessas pessoas oferecendo a elas uma nova oportunidade, por isso nossas equipes sociais trabalham com esse objetivo, e a participação do PAA significa uma alimentação de melhor qualidade. Nós distribuímos a macaxeira que é um alimento muito nutritivo, mas a previsão é que nas próximas ações seja feita distribuição de frutas e outros produtos alimentícios produzidos pela agricultura famílias”, comentou Socorro Gadelha.

A secretária também agradeceu a Emlur que cedeu uma equipe para separar a macaxeira e depois ajudou na distribuição. A Semhab também teve o apoio da Guarda Civil Municipal e uma equipe do setor social da Caixa Econômica Federal.