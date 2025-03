Secretaria de Esportes recebe viajante que atravessa o país – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Esportes e Lazer de Ubatuba juntamente com a Secretaria de Turismo receberam, nesta semana, o estudante José Paranhos Filho, natural de Uruguaiana (RS), que está atravessando o Brasil a pé e com uma missão de promover a valorização do esporte, da cultura, da arte e da conscientização sobre os valores humanos.

Em cada cidade por onde passa, Paranhos vai a secretaria de Esportes local com o intuito de obter um registro documental. Além disso, ele busca contribuir com a localidade de alguma forma, geralmente, promovendo palestras nas escolas.

“Já fizemos contato com a Secretaria de Educação para que ele possa dar uma palestra em alguma escola e apresentar o projeto para as crianças”, explicou o secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, Saulo Souza.

” é uma satisfação Ubatuba receber uma pessoa como Paranhos na cidade que além de estar fazendo a divulgação da arte e cultura. Por estar passando em Ubatuba vamos dar um apoio na logística e ter na memória a passagem por aqui”, destacou o secretário de Turismo, Bruno Oliveira.

Essa travessia marca a segunda etapa do projeto de Paranhos. A primeira fase, realizada de bicicleta entre 2005 e 2023, durou 18 anos e percorreu 52 mil quilômetros, passou por todas as capitais do Brasil. Agora, a caminhada segue um roteiro semelhante, incluindo caminhos religiosos e localidades históricas.

Com uma meta de percorrer 21 quilômetros diários e permanecer aproximadamente três dias em cada cidade, o viajante destaca o significado de sua jornada. “Todos enfrentamos desafios diários, mas o meu tem um propósito diferente. Quero transmitir minha experiência com cultura, arte e esporte, além de demonstrar um ato de patriotismo. Quando concluir essa travessia, pretendo escrever um livro e realizar a terceira etapa do desafio. Quero, inclusive, retornar a Ubatuba, onde fui muito bem recebido”, afirmou.

Ubatuba foi a última cidade do estado de São Paulo visitada por Paranhos antes de sua entrada no Rio de Janeiro. Até o momento, ele já percorreu 2.600 municípios.