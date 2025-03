Revitalização na Orla do Itaguá visa melhorias para pedestres e ciclistas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Obras retomou o projeto de revitalização da Orla do Itaguá na última semana. O trecho contemplado fica na avenida Leovigildo Dias Vieira e compreende cerca de 2 km – entre a a Ponte do Rio Tavares e a Ponte do Rio Acaraú. A execução desta empreitada está sendo realizada pela Secretaria de Obras Públicas, em parceria com uma empresa responsável pela execução do projeto.

A intervenção visa melhorar a infraestrutura urbana e a mobilidade na região, beneficiando tanto pedestres quanto ciclistas. Entre os serviços realizados estão a troca do piso da calçada, manutenção da ciclovia e da ciclofaixa, instalação de rampas e pisos táteis para garantir acessibilidade, além da implantação de mobiliário urbano, como bancos, e a criação de novos canteiros para paisagismo.

“O trecho onde a obra está sendo realizada não afetará o fluxo de veículos. Pedimos a compreensão dos pedestres, pois a intervenção tem como objetivo melhorar a qualidade do piso da calçada e tornar a área mais acessível e agradável para todos”, destacou, o secretário de Obras, Eraldo Todão “Xibiu”.

A obra tem previsão de conclusão de até 12 meses.

Investimento e financiamento

O projeto está sendo financiado pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADE), órgão vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. O investimento total da obra é de R$ 3.409.877,10, sendo R$ 3.187.901,37 custeados pelo Estado e uma contrapartida municipal de R$ 221.975,79.