Prefeitura de Guaratinguetá Intensifica Ações de Atendimento e Recuperação Após Chuva Forte – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que, devido às fortes chuvas que atingiram o município na noite de ontem (18/03), a Defesa Civil, em parceria com outras secretarias, realizou diversos trabalhos de atendimento e recuperação. As ações como poda e retirada de árvores, desobstrução de vias, ocorreram na Rua Siqueira Campos, Rua Tamandaré, Estrada dos Mottas, Entrada do Bairro Machadinho, Rodovia Paulo Virgínio KM 3 e KM 5, Bairro Retiro próximo ao Pingo de Ouro, Santa Casa de Guaratinguetá, Bairro Jardim Primavera (Rua Adelino Sávio Marcola) e na Avenida do Bairro Engenho d’Água. Os trabalhos seguiram durante toda a noite e continuaram na manhã desta quarta-feira (19/03), garantindo a segurança da população e a normalização do tráfego.

O poder público segue monitorando a situação e adotando todas as medidas necessárias para minimizar os impactos causados pelas chuvas.

Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (12) 3122-2728.