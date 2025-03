Ourinhos x Cerrado ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (20/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Ourinhos x Cerrado hoje, HOJE (20) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Ourinhos x Cerrado : Onde Assistir, Palpites e Informações da Partida (20/03/2025)

Nesta quinta-feira (20), Ourinhos W e Cerrado W se enfrentam pela Liga de Basquete Feminino (LBF) em um duelo importante para a sequência da temporada. A partida será disputada no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Confira abaixo as principais informações sobre onde assistir, análises das equipes, retrospecto recente e palpites para o confronto.

Onde Assistir Ourinhos W x Cerrado W Ao Vivo

O jogo terá transmissão ao vivo por plataformas de streaming de apostas esportivas, como Bet365 e EstrelaBet, que oferecem cobertura ao vivo para usuários cadastrados com saldo na conta ou que realizaram uma aposta recente.

Além disso, a LBF pode disponibilizar transmissões gratuitas em seus canais oficiais no YouTube e redes sociais.

Análise das Equipes

Ourinhos W

A equipe paulista chega para o confronto buscando recuperação, após uma derrota apertada para o SESI Araraquara (64×68). Com um elenco equilibrado, Ourinhos W aposta no fator casa para voltar a vencer na competição. Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias e três derrotas.

Últimos Jogos:

Ourinhos 64×68 SESI Araraquara – Derrota

– Santo André 65×73 Ourinhos – Vitória

– Maranhão 93×66 Ourinhos – Derrota

– Ourinhos 47×75 Maranhão – Derrota

– Ourinhos 75×46 Rio Claro – Vitória

Cerrado W

O time do Distrito Federal vem motivado após vencer o Maringá W fora de casa por 80×75, resultado que encerrou uma sequência de derrotas. A equipe precisa manter a regularidade para se consolidar na competição.

Últimos Jogos:

Maringá 75×80 Cerrado – Vitória

– Sampaio 92×52 Cerrado – Derrota

Retrospecto e Estatísticas

Não há registros recentes de confrontos diretos entre Ourinhos W e Cerrado W, tornando o duelo ainda mais imprevisível. O fator casa pode pesar para Ourinhos, que tem um bom desempenho diante da sua torcida.

Palpite para Ourinhos W x Cerrado W

Ourinhos W é favorito por jogar em casa e ter um time mais consistente na temporada.

se repetir o desempenho da última partida. Expectativa de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para Ourinhos W.

Palpite: Vitória de Ourinhos W por uma diferença de 6 a 10 pontos.

Fique ligado para mais atualizações e acompanhe a partida ao vivo!