Oportunidades e dinâmica de crescimento em MS são apresentadas ao embaixador da Áustria no Brasil

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta quarta-feira (19) o embaixador da Áustria, Stefan Scholz, acompanhado da embaixatriz Angelika Scholz. Na visita a Mato Grosso do Sul, o chefe da missão diplomática austríaca no Brasil obteve informações importantes sobre o desenvolvimento econômico sustentável no Estado. A reunião foi uma oportunidade para a troca de experiências e possibilidades de estreitar as relações entre Mato Grosso do Sul e a Áustria.

Riedel explicou ao emissário austríaco creditado no Brasil que o Governo do Estado promove uma linha de ação em defesa do meio ambiente, especialmente, no bioma Pantanal, além de desenvolver iniciativas como o Carbono Neutro.

De acordo com o secretário Jaime Verruck (Semadesc), que participou do encontro, o Mato Grosso do Sul já possui aportes de investidores austríacos, responsáveis por serviços industriais no setor de celulose, e que poderão ser ampliados com a implantação de novas plantas fabris.

Já o secretário Hélio Daher, que também esteve presente na reunião, frisou que o Estado tem entre as suas inspirações o modelo austríaco – de setor produtivo e também o currículo da educação profissional e básica.

O Brasil é o maior parceiro comercial da Áustria na América Latina. Praticamente metade do total do comércio externo austríaco com esta região é realizada com o Brasil. Cerca de 5.000 austríacos residem no Brasil, uma boa parte deles de famílias que vivem aqui há gerações. Os primeiros emigrantes austríacos chegaram ao Brasil já em meados do século 19.

Alexandre Gonzaga, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom