Lula inaugura Barragem Oiticica que trará Segurança Hídrica e Desenvolvimento para o Seridó

Barragem Oiticica: Segurança Hídrica e Desenvolvimento para o Seridó

Nesta quarta-feira (19), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a governadora Fátima Bezerra inauguram a Barragem Oiticica, localizada no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A obra, aguardada há mais de 70 anos, tem capacidade para armazenar 742,6 milhões de metros cúbicos de água e representa um marco na segurança hídrica da região.

A solenidade acontecerá ao meio-dia na comunidade Nova Barra de Santana, com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de parlamentares, prefeitos e lideranças sindicais.

Investimento para o futuro

Além da inauguração, o presidente Lula assinará a ordem de serviço para a construção da Adutora do Agreste Potiguar, que beneficiará 14 municípios, atendendo diretamente 218,4 mil habitantes. Entre os municípios contemplados estão Santa Cruz e Nova Cruz. O investimento total na obra será de R$ 448 milhões.

Impacto social e econômico

A barragem faz parte do Complexo Hidrossocial Oiticica, que inclui assentamentos para trabalhadores rurais sem terra e famílias deslocadas pelas águas do reservatório, além da construção de estradas e redes de energia elétrica. Segundo a governadora Fátima Bezerra, Oiticica representa “esperança e dignidade para o povo potiguar”, combatendo a seca que afeta gerações no Nordeste.

Em 2024, o Governo Federal repassou R$ 46 milhões para dar continuidade às obras, e o projeto recebeu um total de R$ 161 milhões do Novo PAC (PAC-3), priorizando a segurança hídrica do Rio Grande do Norte.

Transformação para a agricultura

O presidente da Fetarn, Erivam do Carmo, destacou que a barragem será fundamental para a agricultura familiar, promovendo irrigação e ampliando áreas produtivas. Prefeitos da região também celebram o impacto positivo da obra, garantindo o abastecimento e o desenvolvimento econômico sustentável do Seridó.

A Barragem Oiticica, uma das principais obras do Complexo Hidrossocial Oiticica, será inaugurada no próximo dia 19 de março, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a governadora Fátima Bezerra. Localizada no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, a barragem promete transformar a realidade da região do Seridó, que enfrenta sérios desafios devido à escassez hídrica e à vulnerabilidade ao processo de desertificação.

Com capacidade para armazenar 742,6 milhões de metros cúbicos de água, a barragem não é apenas uma obra de armazenamento, mas um verdadeiro ponto de virada para o desenvolvimento regional. Parte do projeto da Transposição do Rio São Francisco, ela visa garantir segurança hídrica para mais de 2 milhões de pessoas, além de possibilitar projetos de irrigação em uma área de 10 mil hectares. Isso abrirá portas para o crescimento do setor agrícola e industrial da região, estimulando a instalação de novas empresas e a criação de empregos.

O Complexo Hidrossocial Oiticica

O complexo, além da barragem, inclui a construção de três agrovilas, que abrigarão trabalhadores rurais e sem-terra, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento rural sustentável. As agrovilas contarão com infraestrutura moderna, incluindo energia elétrica, estradas de acesso e unidades de produção agrícola. A obra também envolveu a realocação de moradores de áreas inundáveis, garantindo que os antigos moradores da comunidade Barra de Santana fossem reassentados em condições melhores.

O engenheiro-agrônomo José Procópio de Lucena, diretor do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN), destacou a importância da obra não apenas para o abastecimento de água, mas para o fortalecimento das relações democráticas entre a população e o poder público. A construção das agrovilas e a criação de novas oportunidades de trabalho no campo são frutos de uma atuação conjunta com a comunidade local, que participou ativamente do planejamento e execução do projeto.

Impactos Sociais e Econômicos

A barragem e o complexo hidrossocial têm um impacto direto na melhoria da qualidade de vida dos moradores da região. Francisco Evaldo de Souza, um dos beneficiados pelo projeto, compartilhou sua experiência ao conquistar uma casa na agrovila Raimundo Nonato, onde agora consegue produzir alimentos para sua família e melhorar suas condições de vida. Ele relatou que, antes da chegada da barragem, sua família enfrentava dificuldades extremas, até mesmo a fome. Agora, com acesso à terra e à água, a vida de Evaldo e seus filhos melhorou consideravelmente.

Além disso, o jovem mecânico Vinícius Santos, que montou uma oficina de conserto de motos na Nova Barra de Santana, é outro exemplo de como o Complexo Oiticica vem criando novas oportunidades de emprego e empreendedorismo na região. Vinícius aprendeu a profissão com o irmão e agora contribui para o desenvolvimento econômico local.

Benefícios a Longo Prazo

A construção da Barragem Oiticica é mais do que uma solução temporária para os problemas hídricos do Seridó; ela representa um investimento no futuro da região. O secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Paulo Varella, afirmou que o projeto garantirá 100% de segurança hídrica para o Seridó, transformando a região em uma das poucas áreas semiáridas do mundo com acesso garantido à água. Isso não apenas melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também fomenta o crescimento econômico sustentável.

Com a conclusão da barragem, o Seridó verá um renascimento econômico e social, permitindo que as futuras gerações permaneçam no campo, com condições dignas de vida e trabalho. A obra simboliza uma verdadeira revolução para a região, que agora pode olhar para o futuro com mais esperança e possibilidades.

Conclusão

A Barragem Oiticica e o Complexo Hidrossocial Oiticica são marcos para o Rio Grande do Norte e para o semiárido brasileiro. Eles não apenas asseguram o acesso à água, mas também promovem a inclusão social, o desenvolvimento rural e a autonomia da população. Com o apoio das autoridades locais e o envolvimento da comunidade, essa obra é um exemplo de como grandes projetos de infraestrutura podem transformar a vida das pessoas, garantindo um futuro mais próspero para o Seridó.

