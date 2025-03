Linense Enfrenta Vetos no Gilbertão e Busca Recuperação do Gramado do Gilbertão em Lins

Por MRNews



Por notícias do Linense

Correiodelins.com.br

Linense Enfrenta Vetos no Gilbertão e Busca Recuperação do Gramado

O Clube Atlético Linense, tradicional equipe do futebol paulista, enfrenta um desafio significativo em 2025: o estádio Gilberto Siqueira Lopes, mais conhecido como Gilbertão, foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a realização de jogos oficiais. A decisão foi comunicada oficialmente ao clube no dia 14 de março, em um documento assinado por Maria Tranchitella, diretora de segurança, infraestrutura e VAR da FPF.

O motivo do veto é a condição insatisfatória do gramado do Gilbertão, que não apresenta as condições ideais para a prática esportiva. A falta de um plano de manutenção adequado também foi apontada como um dos fatores que contribuíram para a decisão. Esse cenário não é novo: em pelo menos dois jogos da Série A-2 deste ano, árbitros e observadores da Federação já haviam registrado, nas súmulas, a precariedade do campo.

O Linense, que disputa o Campeonato Paulista da Série A-2, não poderá utilizar seu estádio para jogos organizados pela FPF até que as condições do gramado sejam regularizadas. Contudo, a equipe ainda terá um tempo considerável para resolver a situação, já que seu próximo jogo ocorrerá apenas em junho, na Copa Paulista. Esse intervalo de três meses oferece uma boa margem para a recuperação do gramado.

Além das competições profissionais, o Gilbertão também é palco das partidas das categorias de base do clube. O Campeonato Paulista Sub-17, que deve começar no próximo mês, também será realizado no estádio, e a Prefeitura de Lins está atenta à necessidade de manutenção do campo para garantir o bom andamento das competições.

Posicionamento da Prefeitura de Lins

O secretário de Esporte e Lazer de Lins, João Rufino, se manifestou sobre o assunto, confirmando que está ciente do veto e vem dialogando com a FPF para regularizar a situação. “O campo está parado, e a manutenção está sendo intensificada. A atualização do relatório de manutenção foi feita e enviada à Federação. Estamos acompanhando semanalmente o andamento dos serviços para garantir que o gramado esteja em boas condições para os jogos”, afirmou Rufino.

A Prefeitura de Lins contratou uma empresa especializada para realizar a manutenção do estádio, com o objetivo de restaurar a qualidade do gramado. A expectativa é que, com os devidos cuidados e o tempo disponível, o Gilbertão esteja pronto para receber novamente as partidas de futebol, tanto da equipe principal quanto das categorias de base.

O Linense, assim como a Prefeitura e seus torcedores, espera superar esse momento difícil e garantir que o clube retome sua rotina de jogos e treinos sem maiores contratempos. A recuperação do estádio será fundamental para que o clube possa continuar suas competições, mostrando o potencial de Lins no cenário esportivo paulista.