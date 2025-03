IPMU renova Certificado de Regularidade Previdenciária – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Beatriz Rosa Secretaria de Mobilidade Urbana A Prefeitura de São José dos Campos encerrou 2023 com ampliação no número de viagens e veículos disponíveis no transporte público do município. Também houve a substituição dos ônibus mais antigos por veículos zero quilômetro e investimento na modernização dos pontos e nos sistemas de acompanhamento das linhas […]