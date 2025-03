Inscrições para o projeto “Conexão Escola Família” estão abertas – Agência de Notícias

Posted on

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) dará início à Operação Volta às Aulas, nesta segunda-feira (06/02), com o emprego de 40 guardas municipais dos Grupamentos Especiais de Trânsito (GET) de todas as regiões da cidade. A ação consiste no reforço da fiscalização e na orientação do trânsito nos principais corredores viários e de grande concentração […]