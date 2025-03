Inscrições abertas para atividades gratuitas para idosos em Nova Iguaçu

O Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas. Pessoas com 60 anos ou mais podem participar. Os interessados devem fazer a inscrição diretamente no ESMUTI, na Avenida Luís de Matos, nº 736, no bairro da Luz. O atendimento é das 10h às 15h.

Os idosos poderão optar por até duas atividades, entre elas: Tai Chi Chuan, hidroginástica, zumba, dança, artesanato, inglês, alfabetização, contação de histórias, coral e massagem de pés e mãos. Elas serão realizadas de segunda a sexta-feira, sempre no período da tarde.

Para se inscrever é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e estar com o cadastro único atualizado. Além disso, é obrigatório o atestado médico emitido por cardiologista confirmando aptidão do idoso para a prática de atividade física. As vagas são limitadas e as inscrições ficarão abertas até que todas sejam preenchidas.