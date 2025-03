IFSP e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC firmam acordo para ampliar oferta educacional na região – IFSP

O acordo visa ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica para trabalhadores da indústria e para a comunidade do ABC paulista

Na manhã desta terça-feira, 17 de março, foi assinado, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Acordo de Cooperação Técnica entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O documento formaliza a criação de um polo de Educação a Distância (EaD) e a oferta de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC) na Escola Livre para Formação Integral Dona Lindu, no município de Diadema-SP.

A cerimônia contou com a presença do Pró-Reitor de Ensino do IFSP, Carlos Eduardo Pinto Procópio, do Presidente do Sindicato, Moises Selerges Junior, e dos diretores executivos Aroaldo Oliveira da Silva e Marcos Paulo Lourenço. O acordo tem como objetivo garantir a ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica para trabalhadores da indústria e para toda a comunidade do ABC paulista.

O Pró-Reitor de Ensino do IFSP, Carlos Eduardo Pinto Procópio, destacou a importância da parceria: “Este acordo representa um grande avanço para a nossa instituição e para a população da região. O IFSP reafirma seu compromisso com a democratização do ensino, possibilitando a qualificação profissional de trabalhadores e ampliando as oportunidades para aqueles que buscam melhorar sua inserção no mundo do trabalho. A Escola Dona Lindu será um espaço estratégico para a formação de cidadãos preparados para os desafios da indústria e da sociedade contemporânea.”

A iniciativa prevê que o IFSP disponibilize suporte técnico e pedagógico, profissionais da educação para atuar como docentes e mediadores, bem como materiais didáticos e infraestrutura tecnológica para os cursos. O Sindicato, por sua vez, oferecerá o espaço físico necessário para as atividades, além de suporte administrativo e operacional.

Com a implementação do polo EaD e a realização de cursos presenciais na Escola Dona Lindu, o IFSP fortalece sua missão de levar educação pública, gratuita e de qualidade a diferentes públicos, promovendo inclusão e desenvolvimento socioeconômico na região.