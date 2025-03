Hospital Municipal Santa Isabel realiza mutirão de colonoscopia neste sábado

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), por meio do Programa de Residência Médica em Coloproctologia, realiza, neste sábado (22), um mutirão de colonoscopia que vai beneficiar 20 pacientes com a realização do exame. O mutirão faz parte das ações da campanha ‘Março Azul’, que reforça a prevenção e conscientização do câncer colorretal, popularmente conhecido como câncer de intestino.

O mutirão de colonoscopia tem como objetivo agilizar possíveis diagnósticos de câncer colorretal, além de outras doenças intestinais e vai beneficiar pacientes que já se encontravam na fila de espera da Regulação Municipal.

O câncer de intestino é um dos mais frequentes no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), vinculado ao Ministério da Saúde, estimam cerca de 45 mil novos casos para este ano, daí a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

E a colonoscopia é a melhor forma de detectar o câncer de intestino em estágios iniciais. O exame é do tipo endoscópico utilizado para identificar alterações como tecidos inflamados, pólipos (que são as lesões precursoras de 90% dos cânceres intestinais) e, até mesmo, o câncer instalado no intestino grosso (cólon) e no reto.

Para fazer a colonoscopia, é utilizado o aparelho chamado colonoscópio. O exame é feito com o paciente sedado, para isso, além da assistência do médico especializado para realizar o procedimento, o paciente também é acompanhado pelo anestesiologista e equipe multiprofissional.

“O câncer colorretal é uma doença silenciosa, mas que pode ser prevenida com acompanhamento e exames regulares”, ressalta a médica coloproctologista e coordenadora do programa de Residência Médica em Coloproctologia do Hospital Santa Isabel, Shirlane Frutuoso.

Organização – O mutirão deste sábado envolve o trabalho de uma equipe multiprofissional que conta com a participação de médicos, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, recepcionistas e pessoal de apoio e limpeza, tudo com o objetivo para o êxito do mutirão, garantindo o melhor atendimento aos usuários da rede municipal de saúde que farão o exame.