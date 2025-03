Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (21/03/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo do Dia: Previsões, Número e Cor da Sorte

Confira as previsões do seu signo para hoje, incluindo número e cor da sorte para atrair boas energias!

Áries (21/03 – 19/04)

Previsão: Seu dia será de desafios, mas sua determinação ajudará a superá-los. Cuidado com impulsividade.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vermelho

Touro (20/04 – 20/05)

Previsão: Um dia favorável para finanças e decisões importantes. Evite discussões desnecessárias.

Número da sorte: 14

Cor da sorte: Verde

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Previsão: Comunicação em alta! Bom momento para esclarecer mal-entendidos e iniciar novos projetos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo

Câncer (21/06 – 22/07)

Previsão: Dia ideal para cuidar das emoções e fortalecer relações familiares. Seja paciente.

Número da sorte: 22

Cor da sorte: Branco

Leão (23/07 – 22/08)

Previsão: Seu brilho pessoal está em evidência! Use sua criatividade para resolver desafios.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado

Virgem (23/08 – 22/09)

Previsão: Organize suas prioridades e evite sobrecarga. Um momento de introspecção pode ajudar.

Número da sorte: 16

Cor da sorte: Azul

Libra (23/09 – 22/10)

Previsão: O dia pede equilíbrio. Confie na sua intuição e evite tomar decisões precipitadas.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Rosa

Escorpião (23/10 – 21/11)

Previsão: Sua intensidade pode trazer ótimos resultados no trabalho, mas cuide do lado emocional.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Preto

Sagitário (22/11 – 21/12)

Previsão: Oportunidades inesperadas podem surgir. Mantenha o otimismo e aproveite as mudanças.

Número da sorte: 18

Cor da sorte: Laranja

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Previsão: Concentre-se nos seus objetivos e não se deixe abalar por pequenos obstáculos.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Cinza

Aquário (20/01 – 18/02)

Previsão: Dia propício para inovar e experimentar coisas novas. Aposte na criatividade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Roxo

Peixes (19/02 – 20/03)

Previsão: Sua sensibilidade estará em alta. Evite absorver a energia negativa de outras pessoas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Prata

Aproveite as energias do dia e use sua cor da sorte para atrair boas vibrações!