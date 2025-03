Guaratinguetá realizará plantio de 500 mudas em comemoração ao Dia da Água – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No dia 21 de março, às 10h, a cidade de Guaratinguetá promoverá um evento especial em celebração ao Dia Mundial da Água comemorado no dia 22 de março. A ação acontecerá na Avenida Algustin Soliva, no Parque do Sol, com o objetivo de reforçar a importância da preservação ambiental e da recuperação de áreas degradadas.

Durante o evento, serão realizado o plantio de 500 mudas. Essa iniciativa visa colaborar com a recomposição da vegetação e contribui diretamente para a qualidade ambiental da região.

📍 Evento: Comemoração do Dia da Água – Plantio de 500 mudas

📆 Data: 21 de março

⏰ Horário: 10h

📍 Local: Avenida Algustin Soliva, Parque do Sol

A iniciativa reforça o compromisso da cidade com a sustentabilidade e convida toda a população a refletir sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.