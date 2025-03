Guaratinguetá realiza Seletiva de Jogos de Salão para o 27º JOMI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No dia 21 de março, Guaratinguetá realizará a Seletiva de Jogos de Salão para definir os representantes da cidade no 27º JOMI (Jogos da Melhor Idade). O evento acontece às 13h30, na Casa da Amizade, localizada na Avenida Presidente Vargas, 1396, Nova Guará.

Os interessados em participar do JOMI poderão competir nas seguintes modalidades, tanto no feminino quanto no masculino:

♠️ Buraco

♟️ Damas

🎲 Dominó

🃏 Truco

♜ Xadrez

Essa é uma grande oportunidade para os atletas da melhor idade representarem Guaratinguetá na competição estadual. Participe!