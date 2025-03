Godoy Cruz x Talleres Córdoba ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (22/03)

Por MRNews



A partida entre Godoy Cruz x Talleres Córdoba é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (22) às 19h15 hs. O mandante do jogo é Godoy . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Godoy Cruz x Talleres Córdoba: Livescore, Estatísticas e Informações da Partida (22/03/2025)

Godoy Cruz e Talleres Córdoba se enfrentam neste sábado (22), em mais um duelo válido pelo Torneo Betano – Encerramento da Argentina. A bola rola a partir das 19h15 (horário de Brasília), e a expectativa é de um jogo equilibrado, já que ambas as equipes vivem momentos semelhantes na temporada.

Últimos Confrontos

Nos últimos cinco encontros entre os times, o Talleres Córdoba leva vantagem, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota:

10/11/2024 – Godoy Cruz 0x1 Talleres Córdoba (LPF)

01/07/2023 – Talleres Córdoba 1×1 Godoy Cruz (LPF)

09/10/2022 – Talleres Córdoba 3×1 Godoy Cruz (LPF)

22/03/2022 – Talleres Córdoba 2×1 Godoy Cruz (Copa da Liga Profissional)

01/12/2021 – Talleres Córdoba 1×0 Godoy Cruz (Copa Argentina)

Forma Recente das Equipes

Godoy Cruz (Últimos 5 Jogos)

14/03/2025 – Godoy Cruz 0x0 San Lorenzo (LPF)

– Godoy Cruz 0x0 San Lorenzo (LPF) 09/03/2025 – Instituto 1×1 Godoy Cruz (LPF)

– Instituto 1×1 Godoy Cruz (LPF) 03/03/2025 – Barracas Central 1×2 Godoy Cruz (LPF)

– Barracas Central 1×2 Godoy Cruz (LPF) 27/02/2025 – Godoy Cruz 0x1 Excursionistas (Copa Argentina)

– Godoy Cruz 0x1 Excursionistas (Copa Argentina) 21/02/2025 – Godoy Cruz 1×1 Platense (LPF)

⏳ Campanha recente: 1 vitória, 3 empates e 1 derrota

Talleres Córdoba (Últimos 5 Jogos)

19/03/2025 – Talleres Córdoba 3×4 Deportivo Armenio (Copa Argentina)

– Talleres Córdoba 3×4 Deportivo Armenio (Copa Argentina) 15/03/2025 – Sarmiento Junin 0x0 Talleres Córdoba (LPF)

– Sarmiento Junin 0x0 Talleres Córdoba (LPF) 10/03/2025 – Talleres Córdoba 0x0 Rosario Central (LPF)

– Talleres Córdoba 0x0 Rosario Central (LPF) 05/03/2025 – River Plate 0x1 Talleres Córdoba (Supercopa Internacional)

– River Plate 0x1 Talleres Córdoba (Supercopa Internacional) 01/03/2025 – Talleres Córdoba 1×2 Tigre (LPF)

⏳ Campanha recente: 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

Prováveis Escalações

🔹 Godoy Cruz:

Ruso Rodríguez; Pier Barrios, Rasmussen, Federico Rasmussen, Galdames; Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Hernán López Muñoz; Salomón Rodríguez, Tadeo Allende e Tomás Conechny.

Técnico: Daniel Oldrá

🔹 Talleres Córdoba:

Guido Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Portillo; Villagra, Ortegoza, Sosa; Ramón Sosa, Michael Santos e Bustos.

Técnico: Walter Ribonetto

Odds das Casas de Apostas

📊 As principais casas de apostas apontam um confronto equilibrado:

Betano : Godoy Cruz (2.50) | Empate (3.10) | Talleres Córdoba (2.70)

: Godoy Cruz (2.50) | Empate (3.10) | Talleres Córdoba (2.70) bet365 : Godoy Cruz (2.45) | Empate (3.00) | Talleres Córdoba (2.75)

: Godoy Cruz (2.45) | Empate (3.00) | Talleres Córdoba (2.75) Superbet: Godoy Cruz (2.55) | Empate (3.15) | Talleres Córdoba (2.65)

💡 Cotações podem variar até o início da partida.

Onde Assistir Godoy Cruz x Talleres Córdoba ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo por serviços de streaming e plataformas de apostas que oferecem transmissões esportivas. Para assistir, basta possuir uma conta ativa e ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas.

📺 Plataformas com transmissão ao vivo:

Bet365

Betano

EstrelaBet

Superbet

Palpite para a Partida

✔ Melhor aposta: Empate ou vitória do Talleres Córdoba (Dupla hipótese) – Odd 1.55

✔ Chance de ambos marcarem: Sim – Odd 1.90

✔ Mais de 1.5 gols na partida – Odd 1.50

⚽ Previsão do placar: Godoy Cruz 1×1 Talleres Córdoba

Fique ligado no livescore e nas estatísticas ao vivo para acompanhar cada detalhe desse grande confronto!

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

O MRNews alerta que qualquer outro meio de transmissão que não seja a TV aberta e o aplicativo oficial da FOX não é autorizado e pode ser ilegal a distribuição de imagens. Por isto o site indica apenas o aplicativo para que você assista de forma segura o jogo.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos