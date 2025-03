GCM localiza motocicleta abandonada em área verde no Parque das Paineiras – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba localizou, às 7h10 desta quarta-feira (19), uma motocicleta abandonada em área verde no bairro Parque das Paineiras, na Zona Norte da cidade. Ela havia sido furtada de dentro da garagem de uma residência na Vila Nova Sorocaba, na noite de terça-feira (18).

A Corporação recebeu denúncia, via telefone 153, informando sobre o paradeiro da moto, uma Honda CG-160. Ao verificar o local indicado, os guardas encontraram o veículo, que foi guinchado e apresentado no Plantão da Polícia Civil.

O proprietário da motocicleta, de 24 anos de idade, foi identificado e compareceu à delegacia, ocasião em que confirmou o furto do veículo na noite anterior e acompanhou o registro do boletim de ocorrência, para posterior liberação do veículo.