Estrada do Sertãozinho recebe obras de recomposição de aterro

Posted on

“Vidas transformadas pela arte e pela oportunidade de realizar sonhos”, comemorou o professor de ballet Gabriel Tavares, único homem a se apresentar no palco do maior espetáculo da história do Programa Siminina, realizado no domingo (15), no teatro Zulmira Canavarros. Minutos antes de entrar em cena com cerca de 170 meninas no repertório de “O […]