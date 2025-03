Escuta pública sobre a Lei Aldir Blanc acontece nesta sexta-feira (21) – Agência de Notícias

Gestores, captadores, artistas, agentes e empreendedores culturais e criativos podem participar, nesta sexta-feira (21), às 18h30, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, de uma escuta pública que contribuirá para a construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo do Estado de São Paulo. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, com o Programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), e conta com o apoio da Secretaria de Cultura (Secult), da Prefeitura de Sorocaba.

O programa estadual tem como objetivo qualificar profissionais e incentivar a inovação no setor cultural e criativo do estado. Além disso, o encontro auxiliará no mapeamento do território, identificando as necessidades do município, suas especificidades e vocações.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-8170.