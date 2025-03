Dia Internacional da Síndrome de Down no Espaço da Juventude de Madureira terá tarde de serviços – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A unidade é referência na inclusão de pessoas com síndrome de down na JUVRio – Divulgação

O Espaço da Juventude de Madureira realiza, nesta sexta-feira (21/03), a partir das 16h, o “Encontro Down: abraçando a diversidade”, uma tarde de serviços e atividades em prol do Dia Internacional da Síndrome de Down, voltado para o público PCD de 15 a 29 anos de idade. Os jovens com a síndrome genética que forem ao local poderão ser atendidos em serviços de beleza como trança, maquiagem, design de sobrancelha ou barbeiro e também participar da oficina de dança e ou soltar a voz no karaokê.

A unidade é referência na inclusão de pessoas com síndrome de down na Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio). Por meio do curso Tô Navegando, jovens com down têm acesso a um curso de informática básica totalmente adaptado às suas realidades e com foco em incluí-los nas oportunidades do mercado de trabalho.

Os Espaços da Juventude são ambientes informatizados e acolhedores, onde os jovens são estimulados a como utilizar das ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Além da unidade de Madureira, a JUVRio tem mais seis Espaços nos bairros Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande. Ao total, já foram certificados mais de 26 mil jovens em todo município.

Não é necessário realizar inscrição para participar das atividades. O Espaço da Juventude de Madureira fica na Avenida Edgar Romero, 502, em Madureira, na frente da estação do BRT Otaviano.

Tô Navegando

Um curso que prepara jovens com síndrome de Down para se inserir no mercado de trabalho, fazendo com que eles criem autonomia e mostrem o potencial do seu talento. Esse é o objetivo do projeto Tô Navegando, que oferece aulas de informática para jovens PCDs no Espaço da Juventude de Madureira. Já foram qualificados 35 alunos. Em maio, será formada uma nova turma e as inscrições podem ser realizadas por meio das redes sociais da secretaria.