conta do Instagram segue bloqueada devido a invasão hacker – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste fim de semana, as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo estável em Minas Gerais. No entanto, a combinação entre calor e umidade pode contribuir para pancadas de chuva na noite deste sábado (9/9) no Sul e Triângulo Mineiro. Alerta: Baixos índices de umidade relativa do ar são aguardados para o período da tarde no Norte e […]