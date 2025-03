Campi Cubatão e São José dos Campos do IFSP abrem inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional – IFSP

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas, de 19/03 a 31/03/2025, para cursos gratuitos de qualificação profissional de Auxiliar de Serviços Diversos, nos Campi Cubatão (40 vagas) e São José dos Campos (30 vagas). Os cursos são presenciais e ofertam bolsas-auxílio mensais para os selecionados.

O Programa é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego, com prioridade para grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas com deficiência, negros e pardos, pessoas trans, indígenas, quilombolas e refugiados. Os participantes selecionados receberão bolsas-auxílio de R$ 660 mensais durante o curso, sendo que mulheres com filhos de até 11 anos terão o valor da bolsa elevado para R$ 858 mensais.

Sobre o curso

O curso de Auxiliar de Serviços Diversos prepara profissionais para o setor de Óleo e Gás. São ministradas aulas com conteúdos relacionados aos fundamentos da comunicação, raciocínio lógico, saúde, segurança e meio ambiente, 5S (metodologia de gestão organizacional que visa melhorar a organização, limpeza, padronização e eficiência do ambiente de trabalho), além de noções básicas sobre almoxarifado, logística e desenvolver habilidades para realização de pequenos reparos de manutenção.

Para se inscrever, o candidato deve ter 18 anos ou mais de idade, possuir, no mínimo, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo e ser morador da área de abrangência das operações da Petrobras.

Inscrições e seleção

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma gratuita e online através do site do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Quem preferir pode ir ao campus Cubatão e fazer a inscrição com suporte presencial nos dias e horários informados nos editais de seleção (Edital FAIFSul nº 025/2025/A&R – Cubatão e Edital FAIFSul nº 024/2025/A&R – São José dos Campos).

O processo seletivo será realizado por sorteio público e o resultado será divulgado no dia 07 de abril de 2025.

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senais/Sesi. Seu principal objetivo é qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos, com bolsas-auxílio, para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Na totalidade do programa, são oferecidos 34 cursos de qualificação profissional em nível técnico e profissionalizante em 44 municípios de sete estados brasileiros. A parceria com os 33 IFs e diretórios regionais do Senai e do Sesi recebeu o investimento total de R$ 350 milhões. No estado de São Paulo, participam os Campi Cubatão e São José dos Campos do IFSP.