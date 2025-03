ASSISTIR Canadá x México AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (21/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA Canadá x México ACONTECE hoje, HOJE (21) ÀS 23h30 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

Prévia: Canadá x México – Prognóstico, Notícias das Equipes e Escalações

CONCACAF Nations League – Semifinais

Data: 21 de março de 2025

Horário: 23h30 (horário de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Califórnia

Canadá e México se enfrentam pela primeira vez na história da CONCACAF Nations League em uma disputa decisiva por uma vaga na final. Os canadenses chegam embalados após uma vitória convincente sobre o Suriname, enquanto os mexicanos buscaram uma virada histórica contra Honduras para avançar.

Análise da Partida

O Canadá vive um grande momento sob o comando de Jesse Marsch, conquistando um inédito quarto lugar na Copa América de 2024 e mantendo uma sequência invicta de cinco partidas, com quatro vitórias. A equipe tem mostrado solidez defensiva e eficácia no ataque, tornando-se um adversário perigoso para qualquer seleção da CONCACAF.

Os mexicanos, comandados por Javier Aguirre em sua terceira passagem pela seleção, mostraram resiliência ao reverter uma desvantagem de dois gols contra Honduras. A equipe melhorou defensivamente, conquistando cinco jogos sem sofrer gols nos últimos sete compromissos. No entanto, enfrenta um Canadá que não perde para seleções da CONCACAF há seis partidas.

Os últimos confrontos diretos entre as seleções mostram um equilíbrio, mas o México tem um leve favoritismo histórico. No entanto, o Canadá se fortaleceu nos últimos anos e buscará fazer história.

Retrospecto Recente

Últimos 5 jogos do Canadá:

✅ Canadá 3-0 Suriname

✅ Canadá 1-0 Suriname

➖ Canadá 1-1 Uruguai

✅ Canadá 2-1 Panamá

❌ Canadá 0-2 Argentina

Últimos 5 jogos do México:

✅ México 4-0 Honduras

❌ México 0-2 Honduras

✅ México 2-0 Costa Rica

🔲 México 1-1 EUA

❌ México 0-3 EUA

Notícias das Equipes

Canadá

A equipe não contará com Richie Laryea, afastado por uma lesão muscular. O lateral Zorhan Bassong foi convocado em seu lugar. Além disso, três jogadores buscam sua primeira partida oficial pela seleção: Promise David (Union SG), Daniel Jebbison (Bournemouth) e o goleiro Tom McGill (Brighton).

Alphonso Davies pode alcançar Alex Bunbury como o nono maior artilheiro da seleção canadense se marcar, enquanto Jonathan Osorio pode empatar com Paul Stalteri em número de partidas disputadas.

México

El Tri terá força quase máxima, mas chega sem o atacante José Juan Macias, que se aposentou precocemente devido a lesões. Entre os convocados, Ramon Juarez (América) e Carlos Moreno (Pachuca) ainda não atuaram pela seleção principal.

Jesus Gallardo atingiu 100 jogos pela seleção na última fase, enquanto Roberto Alvarado pode alcançar 50 partidas ao longo do torneio. Henry Martín, Jorge Sánchez e Raúl Jiménez foram os destaques na vitória sobre Honduras, com Jiménez podendo ultrapassar Luis Hernández como o quarto maior artilheiro da história da seleção mexicana.

Prováveis Escalações

Canadá:

Goleiro: St. Clair

Defesa: Johnston, Bombito, Cornelius, Davies

Meio-campo: Osorio, Buchanan, Eustaquio, Shaffelburg

Ataque: David, Larin

México:

Goleiro: Malagón

Defesa: Huescas, Montes, Vásquez, Gallardo

Meio-campo: Edson Álvarez, Rodríguez, Efraín Álvarez, Romo, Vega

Ataque: Jiménez

Prognóstico e Palpite

O Canadá chega em melhor momento e tem uma defesa sólida, além de uma dupla de ataque muito eficiente com Jonathan David e Cyle Larin. O México, por outro lado, conta com um sistema defensivo mais ajustado sob o comando de Aguirre, mas ainda oscila contra adversários fortes.

Apostamos em uma vitória canadense por 2 a 0, aproveitando o bom retrospecto recente e a força de seu ataque.

Palpite: Canadá 2-0 México