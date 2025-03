ASSISTIR AO VIVO Ucrânia x Bélgica na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (20/03)

Por MRNews



Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Ucrânia x Bélgica se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (20/03) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Ucrânia . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Prévia: Ucrânia x Bélgica – Prognóstico, Notícias da Equipe e Escalações

Data: 20 de março de 2025

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estadio Enrique Roca de Murcia, Espanha

Competição: UEFA Nations League – Playoff A/B – 1º Jogo

Visão Geral do Confronto

Ucrânia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira pelo jogo de ida dos playoffs da UEFA Nations League. A partida será disputada em campo neutro, no Estadio Enrique Roca de Murcia, devido à impossibilidade de a Ucrânia jogar em casa por conta do conflito com a Rússia.

Os ucranianos conquistaram o segundo lugar no Grupo B1, garantindo a chance de disputar o acesso à elite da competição. Já a Bélgica, que vive uma fase instável, terminou em terceiro no Grupo A2 e agora precisa vencer para evitar a queda para a Liga B pela primeira vez.

As seleções se enfrentaram recentemente na Euro 2024, em um empate sem gols que acabou sendo decisivo para a eliminação ucraniana na fase de grupos. Desde então, a Ucrânia tem mostrado mais consistência, enquanto a Bélgica tenta se reencontrar sob o comando do novo técnico Rudi Garcia.

Momento das Equipes

Ucrânia na Nations League: ❌❌✅➖➖✅

A seleção ucraniana passou por dificuldades no início da fase de grupos, mas se recuperou nos últimos quatro jogos. O destaque foi a vitória por 2 a 1 sobre a Albânia, fora de casa, na última rodada. A equipe tem conseguido marcar gols regularmente, mas a defesa ainda preocupa.

Bélgica na Nations League: ✅➖❌❌❌❌

Os belgas tiveram um desempenho decepcionante na fase de grupos, com apenas uma vitória em seis jogos. A equipe perdeu para a França duas vezes, empatou com a Itália e sofreu derrotas contra times teoricamente mais fracos. Agora, sob o comando de Garcia, o time busca uma reestruturação.

Notícias das Equipes

A Ucrânia sofreu uma baixa importante: o zagueiro Maksym Talovierov (Plymouth Argyle) deixou a concentração devido a uma lesão no joelho. Outro desfalque significativo é o atacante Mykhaylo Mudryk, que está suspenso após testar positivo para uma substância proibida.

No ataque, Artem Dovbyk deve ser titular, já que vem em ótima fase na Roma, marcando cinco gols nos últimos oito jogos pela Serie A.

Do lado belga, a grande novidade é o retorno do goleiro Thibaut Courtois, que volta à seleção após um longo período afastado por desentendimentos com o ex-treinador Domenico Tedesco. No entanto, Koen Casteels não foi convocado em protesto ao retorno de Courtois.

Outras mudanças incluem a convocação de Ameen Al-Dakhil e Michy Batshuayi, enquanto Arthur Theate e Malick Fofana estão fora por lesão.

Prováveis Escalações

Ucrânia:

Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Kalyuzhnyi, Zinchenko, Sudakov; Tsygankov, Nazarenko; Dovbyk

Bélgica:

Courtois; Castagne, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Tielemans, Vanaken; Doku, Trossard, Lukaku

Prognóstico e Palpite

A Bélgica entra pressionada para dar uma resposta sob o comando de Rudi Garcia, mas o retrospecto recente mostra que a equipe tem encontrado dificuldades, especialmente na defesa. A Ucrânia, por outro lado, tem sido mais consistente e joga sem a pressão do favoritismo.

Levando em conta o equilíbrio entre as equipes e o histórico recente, um empate parece ser o resultado mais provável.

Palpite: Ucrânia 1-1 Bélgica

Fique ligado para mais análises e palpites sobre os jogos da UEFA Nations League!

Para análise de dados dos resultados mais prováveis, placares e mais detalhes sobre este jogo, clique aqui