ASSISTIR AO VIVO Peñarol x Liverpool Campeonato Uruguaio de 2025, HOJE (20/03), PALPITES

A partida entre Peñarol x Liverpool é válida pelo Campeonato URUGUAIO , que este ano será chamado de PRIMEIRA DIVISÃO. Contudo, a bola rola HOJE (20) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Peñarol como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Peñarol e Liverpool-URU se enfrentam nesta quarta-feira (20) às 20h (horário de Brasília) pela 7ª rodada do Torneio Apertura da Liga AUF Uruguaya. O confronto acontece no Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e promete ser um duelo equilibrado entre duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Confira a prévia da partida, estatísticas, odds e onde assistir ao vivo.

Peñarol x Liverpool-URU – Informações da Partida

Competição : Liga AUF Uruguaya – Apertura

: Liga AUF Uruguaya – Apertura Rodada : 7ª rodada

: 7ª rodada Data : Quarta-feira, 20 de março de 2025

: Quarta-feira, 20 de março de 2025 Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Local : Estadio Campeón del Siglo, Montevidéu

: Estadio Campeón del Siglo, Montevidéu Onde assistir: Disney+ Brazil

Análise das Equipes

Peñarol

O Peñarol busca retomar a liderança do campeonato após uma sequência irregular de resultados. Com um elenco forte e o apoio da torcida, a equipe aposta na qualidade de Leonardo Fernández e no entrosamento do meio-campo para superar o adversário.

Nos últimos cinco jogos, o Peñarol conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota.

Últimos jogos do Peñarol:

Peñarol 2×1 Defensor Sporting (Vitória)

Nacional 1×1 Peñarol (Empate)

Peñarol 3×0 Cerro Largo (Vitória)

River Plate-URU 2×0 Peñarol (Derrota)

Peñarol 4×1 Fénix (Vitória)

Liverpool-URU

O Liverpool-URU chega embalado e ocupa uma posição de destaque na tabela. A equipe tem mostrado um futebol competitivo e aposta na solidez defensiva para surpreender o Peñarol fora de casa. Martín Rabuñal é um dos destaques do time.

Nos últimos cinco jogos, o Liverpool-URU venceu duas partidas, empatou duas e perdeu uma.

Últimos jogos do Liverpool-URU:

Liverpool 1×0 Plaza Colonia (Vitória)

Boston River 1×1 Liverpool (Empate)

Liverpool 2×2 Danubio (Empate)

Defensor Sporting 3×1 Liverpool (Derrota)

Liverpool 3×0 Cerro Largo (Vitória)

Retrospecto do Confronto

Nos últimos 10 jogos entre Peñarol e Liverpool-URU, o equilíbrio tem sido a tônica. O Peñarol venceu quatro vezes, enquanto o Liverpool-URU levou a melhor em cinco ocasiões. Houve ainda um empate.

Últimos confrontos diretos:

14/10/2024 – Liverpool-URU 2×1 Peñarol

– Liverpool-URU 2×1 Peñarol 03/07/2024 – Peñarol 1×0 Liverpool-URU

– Peñarol 1×0 Liverpool-URU 19/03/2024 – Liverpool-URU 2×2 Peñarol

– Liverpool-URU 2×2 Peñarol 11/09/2023 – Peñarol 3×1 Liverpool-URU

– Peñarol 3×1 Liverpool-URU 05/04/2023 – Liverpool-URU 1×0 Peñarol

Odds e Palpites para Peñarol x Liverpool-URU

As casas de apostas apontam o Peñarol como favorito, principalmente por jogar em casa. No entanto, o Liverpool-URU tem um time competitivo e pode surpreender.

Cotações nas casas de apostas:

Betano : Peñarol (1.57) | Empate (3.60) | Liverpool-URU (5.50)

: Peñarol (1.57) | Empate (3.60) | Liverpool-URU (5.50) Bet365 : Peñarol (1.55) | Empate (3.70) | Liverpool-URU (5.75)

: Peñarol (1.55) | Empate (3.70) | Liverpool-URU (5.75) Estrelabet: Peñarol (1.60) | Empate (3.50) | Liverpool-URU (5.40)

Palpite:

Vitória do Peñarol – O time joga em casa e tem um elenco superior.

– O time joga em casa e tem um elenco superior. Ambas as Equipes Marcam (SIM) – Liverpool tem um ataque eficiente e pode balançar as redes.

– Liverpool tem um ataque eficiente e pode balançar as redes. Mais de 2.5 gols – O histórico de confrontos diretos indica jogos movimentados.

Conclusão

O duelo entre Peñarol e Liverpool-URU promete ser emocionante, com o time da casa tentando confirmar o favoritismo e os visitantes buscando surpreender. O jogo pode ser decisivo para a liderança do Apertura, e as apostas indicam um confronto disputado.

Fique de olho nos destaques individuais e aproveite as melhores odds para fazer sua aposta!