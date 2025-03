ASSISTIR AO VIVO Millonarios COLOMBIANO de 2025, HOJE (22/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Millonarios x Santa Fe é válida pelo Campeonato COLOMBIANO , que este ano será chamado de Liga BetPlay Dimayor. Contudo, a bola rola HOJE (22) às 22h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Millonarios como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do Campeonato Colombiano para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do BET365. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo BET365 pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Millonarios x Santa Fe: Ao Vivo, Estatísticas e Resultados

Millonarios e Santa Fe se enfrentam neste sábado (22/03/2025), às 22h30 (horário de Brasília), pela 10ª rodada da Primeira A – Abertura da Colômbia. O clássico de Bogotá acontece no Estadio Nemesio Camacho El Campín e promete ser um confronto equilibrado entre duas das equipes mais tradicionais do país.

Como chegam as equipes?

Millonarios

O Millonarios vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Águilas, o que ajudou a equipe a se recuperar na tabela. Com um retrospecto recente de duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, a equipe busca maior regularidade para entrar na briga pelo topo da classificação.

Últimos jogos:

16/03/25 | Millonarios 1-0 Águilas | Vitória

| | Vitória 09/03/25 | Junior 2-1 Millonarios | Derrota

| | Derrota 05/03/25 | Once Caldas 1-0 Millonarios | Derrota

| | Derrota 02/03/25 | Millonarios 2-0 Tolima | Vitória

| | Vitória 23/02/25 | Deportivo Cali 3-1 Millonarios | Derrota

Santa Fe

Já o Santa Fe chega com uma sequência mais positiva, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. O time bateu o Once Caldas e o Fortaleza recentemente, além de golear o Envigado por 7 a 1. A equipe está em boa forma e quer manter o embalo no clássico.

Últimos jogos:

19/03/25 | Santa Fe 1-1 Bucaramanga | Empate

| | Empate 15/03/25 | Once Caldas 0-1 Santa Fe | Vitória

| | Vitória 09/03/25 | Santa Fe 2-0 Fortaleza | Vitória

| | Vitória 28/02/25 | Envigado 1-7 Santa Fe | Vitória

| | Vitória 25/02/25 | Santa Fe 2-2 Deportes Iquique | Empate

Retrospecto recente do confronto

Nos últimos cinco duelos entre Millonarios e Santa Fe, a equipe azul venceu três vezes, enquanto o Santa Fe triunfou apenas uma vez. O último encontro terminou em empate por 1 a 1.

05/12/24 | Millonarios 1-1 Santa Fe

| 26/11/24 | Santa Fe 0-1 Millonarios

| 26/10/24 | Santa Fe 0-1 Millonarios

| 27/03/24 | Millonarios 3-1 Santa Fe

| 21/10/23 | Santa Fe 2-3 Millonarios

Odds e palpites

As casas de apostas indicam um duelo equilibrado, com ligeiro favoritismo para o Millonarios.

Betano : Millonarios (2.52) | Empate (2.95) | Santa Fe (3.00)

: Millonarios (2.52) | Empate (2.95) | Santa Fe (3.00) Bet365 : Millonarios (2.45) | Empate (2.90) | Santa Fe (3.10)

: Millonarios (2.45) | Empate (2.90) | Santa Fe (3.10) Superbet: Millonarios (2.45) | Empate (3.00) | Santa Fe (3.05)

Palpite: Apesar do bom momento do Santa Fe, o Millonarios tem vantagem no histórico recente e pode levar a melhor jogando em casa. Aposte em um jogo equilibrado, com menos de 2.5 gols.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada em plataformas de apostas com streaming, como Betano e Bet365, além de canais esportivos que cobrem a liga colombiana.

Fique ligado para não perder esse clássico emocionante do futebol colombiano!