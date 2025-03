ASSISTIR AO VIVO Irlanda do Norte x Suíça Amistoso Internacional, HOJE (21/03), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Irlanda do Norte x Suíça Amistosos que acontece HOJE (21) às 16h45 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Confira

Amistoso Internacional: Irlanda do Norte x Suíça – Prévia, Prognóstico e Escalações

Nesta sexta-feira, 21 de março de 2025, Irlanda do Norte e Suíça se enfrentam em um amistoso internacional no Windsor Park, às 16h45 (horário de Brasília). O confronto servirá como preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, especialmente para os suíços, que buscam recuperar a confiança após uma sequência negativa.

Análise da Partida

A Irlanda do Norte chega embalada por uma sequência de seis jogos sem derrota em casa, onde não sofreu gols nos últimos cinco compromissos. Já a Suíça vive um momento instável, sem vitórias nos últimos seis jogos e com três derrotas consecutivas fora de casa. O técnico Murat Yakin busca soluções para um time que perdeu consistência defensiva e ofensiva.

Irlanda do Norte: Consistência em Casa

A seleção comandada por Michael O’Neill tem se mostrado uma equipe sólida defensivamente e eficiente no ataque contra seleções de nível semelhante. No último jogo oficial, empatou em 2 a 2 contra Luxemburgo pela Liga das Nações, garantindo o acesso à Liga B.

Mesmo sem o capitão Conor Bradley e o atacante Dion Charles, a equipe deve manter um esquema equilibrado, explorando a juventude e o entrosamento de sua defesa.

Suíça: Busca por Recuperação

A Suíça não vence desde a eliminação para a Inglaterra na Euro 2024. Na última partida, perdeu por 3 a 2 para a Espanha com um gol nos acréscimos. O técnico Murat Yakin tem testado novas formações, mas a equipe tem demonstrado vulnerabilidades na defesa e falta de criatividade no ataque.

A ausência de Granit Xhaka no meio-campo pode ser sentida, e a aposta para suprir essa lacuna será Vincent Sierro ao lado de Remo Freuler. O atacante Joel Monteiro, que marcou contra a Espanha, pode ganhar uma oportunidade como titular.

Possíveis Escalações

Irlanda do Norte (3-4-3)

Goleiro: P. Charles

Defesa: Brown, McNair, McConville

Meio-campo: Hume, Saville, S. Charles, Spencer

Ataque: Galbraith, Price, Marshall

Suíça (4-2-3-1)

Goleiro: Kobel

Defesa: Blondel, Comert, Rodriguez, Muheim

Meio-campo: Freuler, Sierro

Meias ofensivos: Kutesa, Amdouni, Vargas

Atacante: Monteiro

Palpite e Prognóstico

A Irlanda do Norte tem um ótimo desempenho em casa e enfrenta uma Suíça que não vive bom momento, especialmente jogando fora. A defesa sólida dos norte-irlandeses pode dificultar o ataque suíço, enquanto o trio ofensivo da casa pode explorar a instabilidade da defesa adversária.

Palpite: Irlanda do Norte 2×0 Suíça

Com um time mais organizado e o apoio da torcida, os donos da casa são favoritos para conquistar mais uma vitória em seu território.