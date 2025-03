Agentes de saúde mirins aprendem sobre combate à dengue – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ação realizada em escola municipal objetiva conscientizar crianças sobre cuidados preventivos – Edu Kapps/SMS

Agentes mirins em ação! Nesta quarta-feira (19), os alunos do 4º ano do Ginásio Educacional Tecnológico Isabel Mendes, no Méier, foram agentes de vigilância em saúde (AVS) por um dia. Em conjunto com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os alunos participaram de atividades educativas sobre o combate à dengue, que envolveram a busca por condições que favorecessem o surgimento de focos do Aedes aegypti no pátio da escola. De forma lúdica, os agentes adultos orientaram as crianças sobre os cuidados que elas devem ter em suas casas para combater o mosquito transmissor das arboviroses urbanas, como a dengue, zika e a chikungunya.

– É uma ação entre Saúde e Educação, pelo Programa Saúde na Escola (PSE), onde estamos trabalhando nas escolas o tema de prevenção das arboviroses. Acreditamos muito no potencial das crianças, e os adultos têm muito o que aprender com elas. Essas crianças estão aprendendo sobre como prevenir o mosquito e também quais cuidados devem ter em casa. E com certeza elas vão levar esse conhecimento pra casa e replicar o que aprenderam com suas famílias e em seus territórios. É muito importante que todos nós aprendamos com elas para evitar as arboviroses na cidade do Rio – explicou a superintendente de Vigilância em Saúde, Gislani Mateus.

Uniformizadas com coletes de AVS, as crianças foram divididas em grupos e percorreram o pátio da escola em busca de recipientes que pudessem acumular água parada, enquanto os agentes ensinavam o que deveria ser feito com os reservatórios. Em uma maquete de certo ou errado, os alunos aprenderam sobre o que pode e não pode em uma casa para evitar a proliferação do mosquito. Além disso, as equipes mostraram às crianças as fases de vida do Aedes aegypti e como ele se desenvolve.

– Essa iniciativa atende aos nossos cuidados com as crianças, com a comunidade e com a sociedade. Estamos levando conscientização aos alunos e alunas, que, por sua vez, vão levar essa conscientização aos pais, mães e responsáveis. Vão fazer uma ponte importante entre a escola e as suas famílias, pela saúde e pelo bem-estar. Quando tudo isso funciona em conjunto, é um sucesso – disse a diretora da escola, Amanda Gomes.

Ao final das atividades, os alunos receberam um certificado de agente de vigilância em saúde mirim e se mostraram super competentes para transmitir todo conhecimento adquirido para as pessoas do seu convívio.

– A gente aprendeu que não pode deixar água parada, que a caixa d’água tem que estar fechada, tudo que tem tampa tem que ficar fechado para o mosquito não botar os ovinhos lá. Tô aprendendo muita coisa aqui, está muito legal! Vou levar tudo pra casa! – disse o estudante Lucas Paiva, de 11 anos.

– Eu aprendi que não pode deixar água parada, não pode deixar a piscina destampada e também tem que colocar os recipientes de cabeça pra baixo, senão o mosquito vai lá colocar os ovos. Vou ensinar em casa tudo que eu aprendi aqui hoje – ensinou Melanny Luiza, de 9 anos.

– A cada quatro casos de dengue na cidade, o foco do mosquito está dentro do município. Por isso, ações de prevenção e educação são de grande importância para conscientizar a população sobre os cuidados dentro de suas casas. É importante que a população separe 10 minutos por semana para vistoriar vasos de plantas, caixas d’águas e eliminar recipientes com água parada e evitar a proliferação do mosquito – concluiu Gislani Mateus, ressaltando que este mês o PSE está trabalhando o tema da prevenção da dengue nas escolas da rede municipal em toda a cidade.

Vigilância em Saúde na rua

Os trabalhos de controle das arboviroses, tanto nas áreas residenciais quanto nos locais considerados pontos estratégicos (cemitérios, borracharias, ferros-velhos, depósitos de sucata ou de materiais de construção, garagens de ônibus, etc), são realizados pela SMS durante todo o ano. Nos meses de calor, dentro da programação do Plano Verão, as ações são reforçadas.

Este ano, até o dia 15 de março, foram visitados 2.461.837 imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti e 336.500 recipientes que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados ou eliminados. Em 2024, foram realizadas 11,6 milhões de vistorias em imóveis para controle e prevenção de possíveis focos do mosquito, com eliminação ou tratamento de mais de 1,8 milhão de recipientes.

A SMS também realiza constantemente ações educativas e de mobilização social para orientar a população sobre as medidas para a prevenção de arboviroses urbanas, visando despertar a responsabilidade sanitária individual e coletiva. Quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central 1746 de atendimento ao cidadão, pelo telefone ou site.