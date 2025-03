Agência Minas Gerais | Ipsemg entrega obra de revitalização da Regional em Contagem

A Agência Regional do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), conta com um novo espaço revitalizado, para garantir mais conforto, segurança e eficiência no atendimento aos beneficiários.

Após período de obras, a unidade foi entregue na última terça-feira (18/3), com a presença do presidente do Instituto, André dos Anjos, e demais servidores, reafirmando o compromisso do Ipsemg de zelar por quem cuida de Minas.

A Regional, que é referência no atendimento de serviços na local, passou por uma série de melhorias, incluindo a substituição completa do telhado, revisão das instalações hidrossanitárias, recuperação das caixas de drenagem, reassentamento do calçamento, além da pintura interna e externa e a limpeza geral do espaço.

As transformações garantem um ambiente mais seguro, confortável e acolhedor tanto para os beneficiários quanto para os colaboradores.

Durante a entrega, o presidente do Ipsemg destacou a relevância das melhorias para a infraestrutura do Instituto. “A modernização das unidades é essencial para garantir um atendimento de qualidade. Essa reforma reflete o compromisso do Ipsemg em oferecer espaços mais adequados e agradáveis, proporcionando mais conforto aos beneficiários e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores”.

A reforma foi viabilizada por meio do contrato de serviços de manutenção do Ipsemg, com um investimento de aproximadamente R$ 389 mil. Mesmo durante as obras, os atendimentos foram mantidos sem prejuízo aos beneficiários, graças ao empenho e dedicação da equipe da unidade.